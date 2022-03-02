 

“Укрпошта” объявила конкурс на разработку эскиза марки “Русский военный корабль, иди нах…й!”

02.03.2022, 16:22, Новости дня
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Эскиз, победивший в народном голосовании, “Укрпошта” напечатает спецтиражом уже в ближайшее время. Почтовый оператор призывает как профессиональных иллюстраторов, так и любителей и всех желающих присоединиться к конкурсу – рисовать эскизы и таким образом снять психологическое напряжение от проживания войны.

“Филателия всегда очень чувствительно реагирует на знаковые события не только прошлого, но и настоящего. Еще неделю назад в этот день мы планировали вспомнить лучшие за всю 30-летнюю историю украинских марок знаки почтовой оплаты. И в этот перечень точно вошли бы марки “Передова” и “Слава Украине!” Однако нападение страны-агрессора на наши мирные города, подлое начало Россией войны и те преступления, которые совершают на нашей земле, внесли коррективы”, – прокомментировал генеральный директор “Укрпошти” Игорь Смелянский.

К участию в конкурсе приглашаются украинские иллюстраторы, художники, дизайнеры, с помощью художественных образов готовые воспроизвести в эскизе емкость и силу ответа украинских защитников острова Змеиный. Эскиз нужно представить в виде рисунка, графического макета с визуализацией в электронном виде в формате jpeg, 600 dpi. Количество работ от одного участника не ограничено.

Сбор эскизов продлится с 1 по 4 марта 2022 года включительно. Все отправленные на конкурс работы будут представлены на странице “Укрпошти” в Facebook для проведения народного голосования. Конкурсная работа, которая наберет наибольшее количество голосов, будет опубликована “Укрпоштой” массовым тиражом на первой украинской почтовой марке в условиях военного положения.

Конкурсные работы нужно отправлять по адресу [email protected] с пометкой “Конкурс”, с указанием фамилии и имени автора работы и его контактных данных (телефон или e-mail).

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Потом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пограничники погибли. Он опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.

“Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития… Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?” – заявил экипаж корабля.

“Русский военный корабль, иди на х…й”, – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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