Spiegel – Мюнхен избавляется от «проблемного» дирижёра Валерия Гергиева

Городские власти Мюнхена принялись давить на Валерия Гергиева — дирижёра Мюнхенского симфонического оркестра, который всегда поддерживал политику Путина. Как пишет Der Spiegel, обер-бургомистр Дитер Райтер в ультимативной форме потребовал от маэстро «однозначно» осудить действия РФ на Украине. В противном случае, как заявил Райтер, Гергиев «больше не сможет оставаться главным дирижёром нашего филармонического оркестра».



AP

Валерий Гергиев выступал перед Ангелой Меркель, многие годы он — главный дирижёр Мюнхенского симфонического оркестра, но в то же время он всегда поддерживал политику Путина. И вот теперь, пишет Der Spiegel, Мюнхен хочет избавиться от российского музыканта.

Как продолжает издание, за неделю до того, как Крым опять стал частью РФ в 2014 году, правительство РФ опубликовало обращение 500 российских деятелей культуры, в котором те полностью поддержали действия президента Путина по присоединению полуострова, названные за рубежом незаконными. Одним из подписавших обращение был Валерий Гергиев. К тому моменту уже было точно известно, что он станет главным дирижёром Мюнхенского филармонического оркестра, договор был подписан. В сезоне 2015/16 годов он заступил на должность, а в феврале 2018 года городской совет Мюнхена согласился с продлением контракта, и в течение всего этого времени он никогда не скрывал своих взглядов. Гергиев также в мае 2016 года, после того как сирийские и российские войска освободили Пальмиру от исламистов, дал концерт в античном амфитеатре.

В сентябре 2015 года в интервью Гергиев разъяснил своё отношение к политике России, и оно полностью совпадало с официальной государственной доктриной Москвы. Музыкант заявил тогда, помимо прочего: «Поддержка демонстрантов на Майдане Западом была огромной ошибкой. Запад просто попытался урвать себе кусок пирога под названием Украина».

Какие бы заявления ни делал Гергиев, их терпели, считали неважными или вообще игнорировали, и прежде всего в Мюнхене. Когда ответственным лицам задавали вопросы по поводу высказываний Гергиева, то стандартный ответ был таков: «Господин Гергиев пользуется правом на свободное высказывание своего мнения, мы комментировать этого не будем». Коммерческий директор оркестра Пауль Мюллер отмахивался от вопросов, потому что он не вправе «обсуждать позицию нашего дирижёра по политическим темам».

Режиссёр и музыкальный журналист Аксель Брюггеман рассказал изданию, что он неоднократно просил Мюллера поговорить с ним на тему взглядов Гергиева, но пресс-служба филармонии каждый раз отвечала: «То, что говорит господин Гергиев, его личное мнение».

Однако теперь, пишет Der Spiegel, городские власти Мюнхена принялись давить на Гергиева. Обер-бургомистр Дитер Райтер в ультимативной форме потребовал от маэстро «однозначно» осудить действия РФ на Украине. В противном случае, как заявил Райтер, Гергиев «больше не сможет оставаться главным дирижёром нашего филармонического оркестра».

«Другими словами: Гергиева выгоняют. Его выступления в Нью-Йорке и Вене уже отменены. Гамбургская филармония также не хочет устраивать его концерты, если он не дистанцируется от Путина. То есть Гергиев попал между двух огней, чего ему годами удавалось избежать. Если он сохранит верность Путину, то его карьере на Западе придёт конец. Если же публично отречётся от Москвы, то, вероятнее всего, утратит своё привилегированное положение в РФ — во всяком случае, пока у власти будет человек, которого он до сих пор безоговорочно поддерживал», — пишет автор материала.