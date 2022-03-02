Пшеница, нефть и Доу Джонс – NBC — о последствиях спецоперации на Украине для экономики США

Операция российских войск на Украине почти наверняка обернётся серьёзными последствиями для экономики США, передаёт NBC. Как полагает обозреватель канала, среди таких последствий фигурируют повышение волатильности индекса Доу Джонса, рост цен на нефть и подорожание пшеницы — и все эти факторы окончательно испортят настроение и без того напряжённым американским избирателям.



AP

Спецоперация РФ на Украине, начавшаяся на прошлой неделе, — это не только сюжет международных новостей: она также может серьёзно повлиять на положение дел внутри США, обернувшись последствиями как для экономики, так и для политики страны, пишет сайт NBC News.

Как отмечается в материале телеканала, минувший год должен был сделать американцев чуть счастливее — он был отмечен серьёзным экономическим ростом и низкой безработицей. И тем не менее соцпросы раз за разом подтверждают: граждане США по-прежнему считают, что перед их страной стоят серьёзные проблемы, которые она до конца так и не преодолела, подчёркивает обозреватель NBC. И что бы ни стояло за такими настроениями — «бесконечная сага о ковиде» или же рост инфляции, — они, без всяких сомнений, распространены широко, констатирует журналист.

Между тем последствия российской спецоперации на Украине, а также экономических санкций, введённых в результате в отношении страны, могут к приближающимся промежуточным выборам превратить такое «уныние» в «нечто скорее похожее на гнев», предупреждает автор статьи.

Как разъясняет обозреватель NBC, операция может вызвать самые разные эффекты, но даже если выделить лишь три из них, становится очевидно, что 2022 год может стать для Америки крайне неспокойным.

Для начала можно обратить внимание на тот экономический показатель, о котором американцы говорят чуть ли не чаще всего, — промышленный индекс Доу Джонса, продолжает автор. Как поясняет журналист, в опросах американские избиратели часто указывают, что пользуются именно этим индексом для того, чтобы примерно оценить состояние своих пенсионных счетов, и, хотя это упрощение, Доу Джонс всё равно имеет большое психологическое значение для американцев — а его меж тем ждёт весьма неспокойное будущее.

Индекс падал ещё до начала российской операции на прошлой неделе, а к закрытию торгов в пятницу он снизился на 2500 пунктов, или 7%, по сравнению с началом года, напоминает обозреватель NBC. При этом по сравнению с резким падением, случившимся в четверг сразу после старта операции, Доу Джонс даже несколько подрос — но в целом его поведение явно свидетельствует об увеличении волатильности, пишет он. И хотя на фоне такой нестабильности «заламывания рук» со стороны людей, регулярно проверяющих свои пенсионные счета и причитающих затем о деньгах, которые они якобы потеряли, на деле просто бессмысленны — ведь большая часть этих «потерь» носит чисто теоретический характер и связана с естественными рыночными колебаниями, а Доу Джонс даже с учётом ситуации остаётся на весьма комфортной отметке, где он был к концу 2019 года, — в конечном счёте этот индекс выступает важным психологическим фактором и его волатильность может порождать «ступор», предупреждает автор.

А вот остальные показатели из подобранной журналистом тройки, пишет он, имеют уже более серьёзное влияние в реальном мире. Первым из них выступает цена на нефть, которая после начала спецоперации РФ резко подскочила, напоминает обозреватель NBC.

Опять-таки, нефтяные котировки начали расти с января, но за последние несколько недель по мере наращивания напряжённости вокруг Украины этот рост ускорился — и в итоге с начала года до закрытия торгов в пятницу баррель сорта Brent подорожал на 24% — с $79 почти до $100, разъясняет автор. Как подчёркивает журналист, рост цен на бензин негативным образом отражается на самых разных аспектах экономики, со временем оборачиваясь серьёзным ускорением инфляции — ведь товары нужно перевозить, а если необходимое для этого танкерам, поездам и грузовикам топливо достаточно долго остаётся дорогим, увеличение издержек чаще всего перекладывается на плечи потребителя.

Нельзя забывать и о том, что дорожающий бензин приводит к недовольству избирателей — и, как свидетельствует статистика американских исследователей, сильнее всего ценовые подскоки такого рода переживают в глубинке, где людям приходится больше водить и наиболее распространены там пикапы и другие типы автомобилей с большим расходом топлива, рассуждает обозреватель NBC. По этой причине рост цен на бензин может привлечь на избирательные участки значительно больше «сельского» населения, которое будет крайне раздражено, пишет журналист.

Помимо заправок, американцы смогут на собственном опыте ощутить последствия нынешних событий и в очередях в магазинах, отмечает автор. Как он подчёркивает, на Россию и Украину, вместе взятых, приходится 29% объёма мирового экспортного рынка пшеницы и спецоперация Москвы уже привела к резкому ускорению роста цен на неё: к вечеру пятницы цена за бушель установилась в районе $8,59, что на 13% больше, чем в начале года.

Америка ввозит очень мало украинской пшеницы, да и вообще экспортирует её больше, чем импортирует — но если её мировые запасы станут сокращаться, цены пойдут в рост, а это отразится на всём мире, «включая и ваш местный продуктовый рынок», пишет автор.

С момента начала российской операции прошло совсем немного времени, и её реальный смысл и последствия будут проявляться постепенно — и санкции, которые применили в ответ против Москвы США и их союзники, также возымеют эффект только со временем, отмечает обозреватель NBC. Кроме того, пишет журналист, реальная сила санкций заключается в способности оказывать политическое давление на власти страны, которая становится их целью, а такое давление формируется не сразу, тем более в такой «авторитарной» стране, как Россия, где руководство гораздо сильнее подвержено влиянию общественного мнения.

Президент США Джо Байден, объявляя в четверг о новых санкциях против России, отмечал, что украинский народ, скорее всего, ждёт впереди несколько очень трудных недель, а то и месяцев — и такие сроки позволяют предположить, что экономические последствия этих событий будут ощущаться ещё довольно долго, предполагает автор. По мнению журналиста, это означает, что «и так рассерженный электорат» наверняка успеет найти повод прийти в ещё более угнетённое состояние.