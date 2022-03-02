Два провальных брака, дочь от миллиардера и связь с Земфирой: личная жизнь скрытной Литвиновой

Рената Литвинова нередко находится на виду, но это не мешает ей оставаться одной из самых загадочных звезд. Если о своем творчестве и далеко идущих планах Литвинова рассказывает с удовольствием, то о личной жизни предпочитает не распространяться. Знаменитость пережила два неудачных брака, но до сих пор не поднимает эту тему. Поклонникам остается только гадать, почему звездная блондинка развелась со своими мужьями, и что ее связывает с Земфирой.

В свое время Рената Литвинова признавалась, что всегда выбирала только талантливых мужчин. Такими были и ее студенческие ухажеры, и первая серьезная любовь, и мужья. У актрисы всегда было много поклонников, но она не спешила связывать себя узами брака. Первый штамп в паспорте Литвинова поставила только в 1996 году, когда ей было уже 29 лет.

Мужем звезды стал кинопродюсер Александр Антипов, но этот брак просуществовал недолго. Спустя год Рената съехала из квартиры мужа и стала свободной женщиной, а вскоре снова попыталась создать семью. Вторым избранником знаменитости стал миллиардер Леонид Добровский. Бизнесмен положил глаз на актрису при первой же встрече, но она не спешила принимать его ухаживания. Влиятельных поклонников блондинке хватало и без Добровского, к тому же, он был не в ее вкусе.

Со временем состоятельному мужчине удалось растопить лед в сердце Литвиновой. В начале нулевых возлюбленные поженились и вскоре стали родителями – у них родилась дочь Ульяна. Режиссер не торопилась рассказывать журналистам правду о роде деятельности своего супруга, а тот старался держаться в тени знаменитой жены. Общественность недоумевала, как такие разные люди могут быть вместе, но Леонид души не чаял в избраннице, а Рената буквально светилась от счастья.

Казалось, за закрытыми дверьми шикарного особняка на Рублевке царит идиллия, однако в 2006 году супруги расстались. Шумный бракоразводный процесс сопровождался судебными разбирательствами – только ради дочери бывшие смогли договориться. Пока поклонники терялись в догадках, почему супруги разошлись, в Сети расползались разные слухи. Некоторые утверждали, что причина развода кроется в ревности со стороны Добровского. Согласно этой версии, Леонид обезумел от сплетен, которые ходили вокруг дружбы его жены с певицей Земфирой, и поднял на нее руку.

Рената Литвинова и раньше не спешила рассказывать о личной жизни, а после двух разводов и вовсе перестала поднимать эту тему. Верной спутницей актрисы по-прежнему остается Земфира – они не разлей вода уже много лет. Если одни восхищаются крепкой дружбой певицы и режиссера, то другие находят их связь странной. Звезды вместе работают, отдыхают и даже появляются на публике. Некоторые давно считают, что знаменитости питают друг к другу романтические чувства, но Рената называет Земфиру своим соратником и близким другом.