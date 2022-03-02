 

В офисе Зеленского назвали точную дату второго раунда переговоров с Россией

02.03.2022, 15:45, Разное
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На территории Украины продолжается военная спецоперация, организованная Россией еще на прошлой неделе. Владимир Путин отметил, что это “вынужденная мера”, которая позволит защитить Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Разрешить ситуацию в Незалежной представители обеих стран пытались путем переговоров 28 февраля, однако договориться окончательно не получилось. Поэтому было принято решение продолжить обсуждение в рамках второго этапа, который, как предполагалось, планировался второго марта.

Свою готовность к новому раунду переговоров сегодня подтвердила российская делегация, однако подтверждения от украинской стороны не поступало. В конце концов власти Незалежной рассказали, когда будут готовы встретиться с представителями РФ.

“Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд.”, – заявил глава офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он также предположил, какого исхода ждать от предстоящего диалога. По его словам, скорее всего, ничего не изменится, так как украинская сторона будет продолжать отстаивать свои позиции в обсуждаемых вопросах.

Ранее “Дни.ру” приводили слова Сергея Лаврова. Он заявил, что Киев специально тянет время с переговорами. По его мнению, это происходит по указу США.



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