 

Ученые подтвердили, что мысли о причинении вреда грудничку — это нормально

02.03.2022, 15:40, Разное
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В идеальном мире мать может испытывать по отношению к новорожденному ребенку только нежность и обожание. Но в реальности спектр чувств женщины гораздо шире.

Многие любящие мамы жалуются на агрессивные мысли, они бояться причинить вред своему малышу, но не могут перестать думать об этом. Подобные навязчивые идеи называются контрастными, поскольку они возникают по контрасту с истинными намерениями человека. 

Ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) пришли к выводу, что многие молодые матери испытывают нежелательные и навязчивые мысли о намеренном причинении вреда своим детям. Но эти мысли при отсутствии каких-либо дополнительных факторов риска не увеличивают вероятность физической агрессии. 

Для оценки этих нежелательных и навязчивых мыслей ученые опросили 763 молодых матерей, в итоге экспертам удалось обработать 388 анкет и интервью.

Ученые отмечают, что подобные мысли следует обсуждать с молодыми матерями как нормальный, хотя и неприятный и, возможно, мучительный послеродовой опыт. 

Несмотря на то, что нежелательные и навязчивые идеи о намеренном причинении вреда своему ребенку, по-видимому, не связаны с повышенным риском причинения реального вреда, есть свидетельства того, что среди уязвимых женщин такие мысли могут привести к развитию обсессивно-компульсивного расстройства.

ОКР — это связанное с тревогой состояние, характеризующееся повторением нежелательных, навязчивых и тревожных мыслей. Если его не лечить, оно может мешать повседневной жизни, в том числе отношениям и воспитанию детей.

Ранее исследование UBC показало, что ОКР среди недавно родивших встречается чаще, чем считалось ранее. ОКР в этом периоде может быть как раз связан с мыслями о причинении вреда ребенку.е UBC показало, что ОКР среди недавно родивших встречается чаще, чем считалось ранее. ОКР в этом периоде может быть как раз связан с мыслями о причинении вреда ребенку.



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