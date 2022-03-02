Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джейсон Момоа и Колин Фаррелл на мировой премьере “Бэтмена”

Минувшей ночью в Нью-Йорке состоялась мировая премьера фильма “Бэтмен” режиссера Мэтта Ривза. Местом проведения главной премьеры, которая прошла после предпоказов в Лондоне и Париже, стал Нью-Йорк. Там собрались все актеры, принявшие участие в фильме, а также их друзья и коллеги.

Звездами красной ковровой дорожки, помимо бэтмобиля, установленного прямо на ней, стали Роберт “Бэтмен” Паттинсон и Зои “Женщина-кошка” Кравиц. Оба выдержали стиль своих экранных героев и пришли на премьеру в черном: он – в Tom Ford, она – в Oscar de la Renta. Отличительной особенностью образа Роберта стало пальто вместо пиджака и гладко зачесанные волосы, хотя обычно на голове актера царит творческий беспорядок. Зои же снова, как и на премьере в европейских столицах, придерживалась классики: она выбрала черное платье с откровенным декольте со шнуровкой, а верхняя часть лифа была сделана в форме двух кошачьих мордочек. Челку снова была убрана в стиле 20-х годов, а вместо ярких ногтей у нее был французский маникюр.

Джейсон Момоа с детьми Роберт Паттинсон и Зои Кравиц

Из числа актерского состава премьеру также посетили Колин Фаррелл и Пол Дано, а среди звездных гостей были замечены бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс, теннисистка Винус Уильямс, чья сестра Серена днем ранее участвовала в показе Off-White, а также возлюбленный Зои Ченнинг Татум и ее отчим Джейсон Момоа с детьми, сводными братом и сестрой актрисы. Кстати, в понедельник “Аквамен” поделился с поклонниками фото с Ченнингом около самолета, написав под ним, что сильно гордится своей падчерицей.

Премьера супергеройского фильма во всем мире состоится уже 4 марта, однако в России фильм на больших экранах не покажут.

Роберт Паттинсон и Зои Кравиц Зои Кравиц Джулия Фокс Винус Уильямс Пол Дано Джейсон Момоа, Зои Кравиц и Джон Туртурро Зои Кравиц Съемочная группа фильма