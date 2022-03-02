Грушко заявил о существующей угрозе столкновения РФ и НАТО

Угроза столкновения НАТО и РФ существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется», сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы предупреждали много раз, что это тикающий механизм, рано или поздно он взорвется, ситуацию надо коренным образом менять», – передает его слова РИА «Новости».

Отметив, что отношения РФ и НАТО прежними быть не могут. Точно сказать о будущих отношениях сложно, но стороны точно не смогут вести диалог по-старому, сообщил Грушко.

«Мне трудно сказать, как они (отношения – прим. ВЗГЛЯД) изменятся. Понятно, что они не могут быть старыми», – сказал он.

По словам замминистра, в российских соглашениях о гарантии безопасности, которое было предложено альянсу, речь шла о временной отсечке, когда заключался основополагающий акт, чтобы сохранить военный баланс. Вопрос гарантий безопасности будет оставаться для РФ ключевым.

«Если этот вопрос гарантий будет решен, тогда можно будет уже думать о какой-то новой архитектуре отношений и с альянсом, и с другими организациями, которые на сегодняшний день существуют», – сказал Грушко в эфире телеканала «Россия 24».