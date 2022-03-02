 

Визовый центр Италии в РФ начал прием документов для поездок

02.03.2022, 15:27, Новости дня
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Визовый центр Италии в РФ объявил, что с 1 марта начал прием документов для оформления туристических виз.

В визовом центре сообщили, что «с 1 марта 2022 года возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию, прием документов осуществляется по предварительной записи», передает ТАСС.

Отмечается, что список необходимых документов включает в себя стандартный набор для оформления туристической визы.

Италия с 1 марта отменила карантин при въезде в страну для всех иностранных граждан. Для въезда на территорию страны достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус, в том числе гражданам из стран вне ЕС.

Однако, как пояснили в минздраве республики, это решение не содержало «новых указаний в отношении туризма». Так, приезжать в Италию из РФ можно было только по причинам первой необходимости: по работе, на лечение, учебу, для ухода за родственниками. Въезд с туристическими целями из РФ до сих пор разрешен не был.

Ранее в Госдуме дали рекомендации пострадавшим от массовой отмены рейсов туристам.

Напомним, на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Об аналогичной мере объявил и ряд других стран. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях этих ограничений для авиаотрасли РФ.



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