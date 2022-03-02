На технику Apple установят российскую операционную систему

Корпорация Ростех предложила в качестве ответных действий на различные санкции и блокировку сервисов установить на технику американской компании отечественную операционную систему.

Концерн представил новейшую разработку, которая позволяет заменить импортное ПО на устройствах на то, которое не смогут заблокировать или ограничить в фукнциях по решению иностранной компании. Представленная операционная система имеет несколько версий: для настольных компьютеров, для планшетов и мобильных телефонов.

Для обеспечения процесса установки в связи с большим спросом на импортозамещения гражданам в добровольном порядке рекомендуется обнулить яблочное устройство и отнести его в ближайший пункт для обновления, адрес которого можно узнать на портале Госуслуги.

Устройство необходимо положить со всеми аксессуарами в заводскую упаковку, для подтверждения легальности приобретения продукции, не старше двух лет с даты производства, приложить оригинал кассового чека о покупке продукции за рубли, на котором будет указан серийный номер. Процесс обновления операционной системы займет не менее года. По окончании пользователю будет отправлено СМС с адресом пункта самовывоза, где можно забрать свое устройство.

Чтобы потребитель не переживал за свое устройство, в случае возникновения любых проблем или не получении своего устройства в срок обратно – будет действовать страховое возмещение и устройство будет автоматически заменено на полностью аналогичный продукт российского производителя, который способен выполнять функции компьютера, планшета или телефона, то есть позволяют работать с порталом Госуслуги.

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