Создаем зеркальный эффект: как сделать “хромированный” маникюр самостоятельно

Маникюр с эффектом хрома уже был популярен несколько лет назад. Но модные тенденции нередко возвращаются, и сейчас он снова в тренде. Этот вариант маникюра выглядит очень привлекательно и нарядно. Чтобы его создать, вам необязательно посещать салон. В статье мы расскажем, как сделать “хромированный” маникюр самостоятельно.

Что это такое

“Хромированный” маникюр – это особый дизайн, при котором ногти обрабатываются так, чтобы они сияли металлическим блеском. Это создает зеркальный эффект, который выглядит очень привлекательно и нарядно.

Важно отметить, что блеск создается без применения “металлических” лаков. Для создания маникюра используют специальную пудру для ногтей с высокой пигментацией и зеркальным эффектом.

“Хромовые” ногти особенно красиво выглядят в серебристом цвете. Но они привлекательны и в других оттенках: розовом, фиолетовом, голубом. Вы можете использовать такой маникюр на всей руке или на отдельных ногтях.

Далее мы поделимся инструкцией самостоятельного создания “хромированного” маникюра.

Что вам понадобится

Подготовьте следующие материалы для маникюра:

базовое и топовое покрытие; лак для ногтей вашего любимого цвета; пудру для ногтей с зеркальным эффектом (под тон лака); аппликатор.

Желательно использовать гель-лак. В этом случае ваш “хромированный” маникюр будет держаться дольше.

Обезжириваем и наносим базу

Тщательно очистите и обезжирьте ногти. Это позволит пудре хорошо держаться.

Нанесите на ногтевые пластины базовое покрытие. Дайте ему полностью высохнуть.

Используем лак

Теперь нанесите лак для ногтей вашего любимого цвета. Подсушите его обычным способом, не используя УФ-лампу. Лак должен немного застыть, чтобы не быть жидким. Но он должен оставаться слегка влажным, что частицы пудры прилипли к нему.

Накладываем зеркальную пудру

Насыпьте немного пудры в крышку. Наберите ее на аппликатор. Нанесите порошок на ногтевые пластины легкими поглаживающими движениями.

Как только пудра попала на ногти, распределите ее по всей поверхности. Слегка надавливайте на частицы, чтобы они прилипли. Теперь вы увидите зеркальный эффект.

Наносим закрепляющий слой

Нанесите топовое покрытие. Подождите, пока оно высохнет. Если у вас на пальцах остались частицы пудры, то вы можете смыть ее обычной водой.

Заключение

Этот вариант маникюра выглядит более эффектно, чем покрытие ногтей “металлическими” лаками. Пудра создает зеркальный блеск, которого трудно добиться другими средствами. Если процесс обработки ногтей кажется вам слишком сложным, то используйте специальные наклейки, имитирующие “хромированный” маникюр.