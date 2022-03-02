Скандалы: Подальше к экватору

Российские олигархи перегоняют свои яхты из Европы на Мальдивы

Российские миллиардеры, против которых ввели или вводят санкции за поддержку Владимира Путина, пытаются спрятать свое имущество в безопасных убежищах, сообщает Daily Mail. Велика вероятность, что с введенными санкциями будут конфискованы зарубежная недвижимость и другие активы участников российского списка Forbes, в том числе их суперъяхты. Так что российские миллиардеры в прямом смысле бросают якоря в безопасных гаванях, таких как Мальдивы: у этого южноазиатского государства нет, например, договора об экстрадиции с США.

Сразу несколько принадлежащих России судов сейчас направляются к архипелагу в Индийском океане в поисках убежища. Некоторые из них уже достигли своей цели. Например, в понедельник, как подтвердила компания Maldives Ports Limited, недалеко от Мале встало на якорь прогулочное судно Clio с регистрационным номером 9312535. Эта яхта зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит алюминиевому магнату Олегу Дерипаске. В здешней марине стоит и суперъяхта Titan (регистрационный номер 1010478), принадлежащая сталелитейному магнату Александру Абрамову. Еще по меньшей мере два судна российских олигархов сейчас направляются в сторону Мальдив.

MailOnline коротко рассказывает о суперъяхтах девяти российских олигархов и публикует карту с местами их нынешней стоянки.

Роман Абрамович (капитал: 14,5 миллиарда долларов)

Помимо огромного портфеля недвижимости, также владеет несколькими суперъяхтами, в том числе оснащенной системой обнаружения ракет яхтой Solaris стоимостью 600 миллионов долларов и яхтой Eclipse стоимостью 1 миллиард долларов. По последним данным, Solaris сейчас пришвартована в Барселоне, а Eclipse находится на Карибах.

Алексей Мордашов (29,1 миллиарда долларов)

Главный акционер и председатель правления «Северстали», самый богатый гражданин России, считается другом Владимира Путина. Его суперъяхта «Норд» стоимостью 500 миллионов долларов сейчас пришвартована на Сейшельских островах в Карибском море.

Андрей Молчанов (1,2 миллиарда долларов)

Основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР», почетный строитель России – владелец яхты «Аврора», тезки корабля, залп которого возвестил об Октябрьской революции 1917 года. «Аврора» Молчанова строилась на верфи в Германии, к столетнему юбилею революции. Сейчас яхта пришвартована в Барселоне.

Андрей Костин (около 500 миллионов)

Председателя правления Банка ВТБ, второго по величине в России, также называют близким лицом российского президента. В прошлом Костин заявлял, что Запад ведет экономическую войну против России. Знаменитый оппозиционный политик, который сейчас находится в заключении, называл Костина среди тех, кто поддерживает нарушения прав человека, выступая на стороне российских властей. В прошлом месяце Костин отплыл на своей суперъяхте стоимостью 65 миллионов долларов Sea Rhapsody в Барселону.

Александр Михеев (точная величина капитала неизвестна)

Глава компании «Рособоронэкспорт», государственного поставщика вооружения, на днях прославился историей с его яхтой Lady Anastasia (7 миллионов долларов), пришвартованной на Майорке. Украинец Тарас Остапчук, 10 лет проработавший на судне механиком, попытался затопить его, открыв клапаны – поскольку счел своего босса виновным в том, что он продает Путину оружие, из которого убивают и увечат его соотечественникам.

Вагит Алекперов (19,6 миллиарда долларов)

Председатель правления «Лукойла» является и совладельцем голландской верфи Heesen Yachts, где в 2016 году была построена его яхта Galactica Super Nova стоимостью 80 миллионов долларов. По данным The New York Post, Алекперов в этом году потерял более 14 миллиардов долларов – больше, чем любой другой российский бизнесмен. Его яхта пришвартована в Черногории.

Александр Абрамов (6,1 миллиарда долларов)

Председатель правления металлургической компании «Евраз» – владелец суперъяхты Titan стоимостью 100 миллионов долларов, пришвартованной на Мальдивах.

Олег Дерипаска (3 миллиарда долларов)

Некогда самый богатый человек России, алюминиевый магнат прославился в том числе и тем, что в свое время принимал лидера британских лейбористов лорда Мандельсона на своей яхте на Корфу. Владелец особняка на лондонской Белгрейв-сквер, после начала «спецоперации» Дерипаска призвал к прекращению конфликта на Украине и мирным переговорам. Его суперъяхта Clio, которая раньше называлась Queen K, стоит около 65 миллионов долларов. Сейчас она пришвартована на Мальдивах.