Скандалы: Вождь неонацистов, миллионер и аферист

Почему спецназ ищет экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Аваков, его экс-заместитель Антон Геращенко, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, а также «кровавый пастор» Александр Турчинов и банкир и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский обвиняются Следственным комитетом России в призывах к осуществлению террористической деятельности на территории ЛДНР. По решению российского суда Аваков заочно арестован.

В украинском правительстве Аваков снискал скандальную славу коррупционера. 58-летний уроженец города Баку и армянин по национальности, он занимал пост главы МВД с 2014 по 2021 год и считался одним из политических долгожителей постмайданной Украины.

Нацист и русофоб

Аваков прославился идеями создать на Украине «министерство пропаганды» и запретить российское телевидение. Он активен в соцсетях, за что получил прозвище «фейсбук-министр». Он сумел взять под контроль большинство группировок украинских неонацистов, лишив популярное в среде укропатриотов неонацистское объединение «Правый сектор» главенствующего положения, жёстко разобравшись с его членами.

До сих пор у многих на слуху история о том, как бойцы министра прибыли в Ровенскую область и убили одного из самых одиозных координаторов правосеков на Западной Украине — Александра Музычко, больше известного как Сашко Белый.

Взамен при деятельном участии Антона Геращенко, сначала советника, а затем и заместителя министра, Аваков создал собственные формирования, такие как полк «Азов», «Национальный корпус» и объединение «Центурия», устроившие геноцид русскоязычного населения в Донбассе, продолжавшийся на протяжении последних восьми лет. Сегодня российские войска добивают остатки националистов под Мариуполем.

Аваков никогда не скрывал русофобские взгляды. Например, в 2014 году запугивал российского журналиста Романа Наумова.

— Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему… телеканалу, что вам, русским, пришёл… Не суйтесь на Украину, мрази! — написал он журналисту сообщение в «Фейсбуке».

А год назад, незадолго до отставки, в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону Аваков рассказал, что ждёт момента, чтобы напасть на Россию.

— Мы увидели по событиям в Белоруссии и России, что это колосс на глиняных ногах, я поэтому часто друзьям говорю, вдруг у них беспорядок, а мы не готовы, — кичился Аваков.

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Непотопляемый авантюрист

С начала 1990-х будущий глава МВД имел неприятности с законом. В то время, как и другие олигархи, он придумывал различные юридические схемы ухода от налогов. Аваков неоднократно попадал в зону внимания украинских силовиков за экономические аферы, но из всего списка уголовных дел, в которых он фигурировал, до сих пор ни одно не было завершено.

Так, в 1990 году он организовал фирму «Инвестор», которая позже превратилась в крупный холдинг. Известно, что компания занималась сбором и сбытом цветных металлов, кроме того, в ней вращались деньги крайне сомнительного происхождения. Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк «Базис».

А в 1993 году он уже стал фигурантом оперативных разработок милиции Харькова и проверялся на причастность к убийству заместителя председателя АО «Инвестор» Александра Коновалова, на причастность к хищению газоконденсата в особо крупных размерах с Балаклейского месторождения газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча», а также на причастность к присвоению денег при продаже конденсата через ряд коммерческих структур. Ни по одному из этих эпизодов уголовные дела в отношении Авакова так и не возбудили.

В 1994 году партнёр Авакова Ахсарбек Елоев (основатель полусотни фирм-однодневок и харьковского траста «Быстрые деньги») собрал с харьковчан $2,83 миллиона, часть которых, по версии силовиков, ушла на счета в «Базисе».

В 1998 году банк «Базис» запустил лотерею «Строим метро вместе», все доходы от которой должны были пустить на достройку новых станций Харьковского метрополитена. Собранные почти шесть миллионов долларов (по тогдашнему курсу) пропали.

В 2004-м помимо уголовных дел по фактам хищения газа и выручки против ряда фирм Авакова открыли дела за уклонение от налогов, но и они были закрыты сразу после Майдана. Более того, когда сразу после «оранжевой революции» Аваков из рук только что избранного президента Украины Виктора Ющенко получил пост губернатора Харькова, он немедленно начал строить «крышу» для своего бизнеса и окружения. Вскоре Аваков, не стесняясь, уже ставил условия тогдашнему министру внутренних дел Юрию Луценко.

В январе 2012 года украинская прокуратура открывала дело по ст. 365 Уголовного кодекса Украины по факту злостного превышения власти и должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Аваков якобы незаконно изменил целевое назначение и передал в частную собственность 55 гектаров государственных земель стоимостью свыше пяти с половиной миллионов гривен в Песочине.

13 сентября 2016 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко возбудил против Авакова уголовное дело о превышении полномочий и нарушениях при отчуждении ещё в 2005 году земельного участка должностными лицами Дергачевской районной администрации в пользу ПАТ «Инвестор», 41,5% акций которого принадлежали Авакову. Дело было закрыто уже через два дня.

Подобная неуязвимость увязывается с группой влияния главы политсовета «Народного фронта» Арсения Яценюка, которому в 2014 году было необходимо не допустить влияния Петра Порошенко на силовой блок, а также добиться расширения собственного влияния в стране. Таким образом, Аваков был далеко не рядовым членом правительства, а ключевой управленческой фигурой Украины.

Российское уголовное преследование

После появления украинских войск и курируемых Аваковым и Коломойским «добробатов» в июне 2014 года в Донбассе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Организация убийства», «Применение запрещённых средств и методов ведения войны», «Похищение человека», «Воспрепятствование законной деятельности журналиста». 9 июля 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Авакова.

В апреле 2018 года Следственный комитет России возбудил против Авакова уголовное дело, касающееся препятствования МВД Украины проведению голосования россиянами, проживающими на территории Украины, на выборах президента России в 2018 году.

Осенью 2021 года Аваков призывал Генштаб ВСУ разработать план возвращения военным путём неподконтрольных территорий Донбасса, а также Крыма. Будучи главой МВД, он обещал, что в ближайшее время Киев проведёт «деоккупацию» ЛНР и ДНР.

В связи с проведением спецоперации России на Украине сегодня есть все шансы, что Арсен Аваков окажется на скамье подсудимых и ответит за гибель мирных жителей Донбасса.

Евгений Кузнецов