ЕС отключил от SWIFT ряд российских банков

В течение 10 дней свои операции должны свернуть банк ВТБ, банк “Открытие”, “Новикомбанк”, “Промсвязьбанк”, “Банк Россия”, “Совкомбанк” и ВЭБ.

Как отмечает Reuters, крупнейшие банки России “Сбербанк” и “Газпромбанк” не были включены в список, поскольку они являются основными каналами расчетов за российские нефть и газ, которые страны ЕС по-прежнему покупают, несмотря на войну в Украину.

Народный депутат фракции “Голос” Ярослав Железняк называл отказ отключить самые крупные банки РФ от SWIFT обманом.

“Где “Сбербанк”, “Тинькофф Банк”, “Газпромбанк”? Это не только одни из самых больших банков (по клиентам) в РФ, но и через них идут валютные трансакции по энергоресурсам страны-агрессора! Я уже не говорю о том, что в РФ остается 352 банка без какой-либо санкции по системе SWIFT”, – возмущался нардеп.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

26 февраля Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от системы SWIFT. На следующий день, 27 февраля, страны ЕС, США, Великобритания и Канада официально объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки.

Контекст:

Отключение от SWIFT – не единственная финансовая санкция против РФ, введенная за агрессию против Украины. США ввели санкции, который касаются крупных российских банков и ряда близких к президенту России Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России.

28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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