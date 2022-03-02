 

Россия нашла три страны, через которые пытается создать альтернативные системы финансовых расчетов – Кулеба

02.03.2022, 14:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В России уже ощущают влияние санкций, но этого мало. Россия сейчас ищет обходные пути, и она нашла три страны, на которые давит и с которыми активно сотрудничает, пытаясь создать альтернативные бизнес-модели и альтернативные системы финансовых расчетов. Мы эти страны знаем. Как они пытаются заработать деньги на украинской крови, мы знаем. Мы, и не только мы, будем с ними работать, чтобы они в эту историю сильно не лезли”, – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/549049642897568/

Из-за вторжения в Украину страны Запада ввели против РФ ряд экономических санкций. В частности, ЕС отключил от международной платежной системы SWIFT семь российских банков.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / “Прекрасный дуэт”, “Красавчики”. Александр Пономарев похвастался 14-летним сыном

20.08 / Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального

12.03 / Guardian – переводчик стихотворения темнокожей поэтессы не устроил заказчиков полом и расой

26.07 / В ВСУ за сутки выявили 10 больных с COVID-19, четырех из них – во Львовской области

08.11 / Состояние здоровья Саакашвили стремительно ухудшается, его нужно перевести в больницу с реанимацией – Денисова

18.09 / “Евросолидарность” думала выдвинуть Балуха первым номером в список Киевоблсовета – Геращенко

27.11 / Исполнителя хита “Гуси” сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег

05.08 / Экономика: Цены на газ подскочили от высокой температуры

28.09 / Минздрав Украины в проект бюджета 2021 года заложил более 15 млрд грн на вакцины от COVID-19

31.08 / Мнения: Что Америке делать с Байденом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика