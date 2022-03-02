Россия нашла три страны, через которые пытается создать альтернативные системы финансовых расчетов – Кулеба

“В России уже ощущают влияние санкций, но этого мало. Россия сейчас ищет обходные пути, и она нашла три страны, на которые давит и с которыми активно сотрудничает, пытаясь создать альтернативные бизнес-модели и альтернативные системы финансовых расчетов. Мы эти страны знаем. Как они пытаются заработать деньги на украинской крови, мы знаем. Мы, и не только мы, будем с ними работать, чтобы они в эту историю сильно не лезли”, – подчеркнул министр.

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Из-за вторжения в Украину страны Запада ввели против РФ ряд экономических санкций. В частности, ЕС отключил от международной платежной системы SWIFT семь российских банков.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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