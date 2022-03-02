 

Названа причина приостановки выдачи льготной ипотеки

02.03.2022, 14:15, Разное
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Эксперты объяснили
происходящее возможным ростом ставок. Так, в риелторской
компании “Этажи” заявили, что не прекращали выдачу ипотеки по госпрограмме три
из 18 банков, с которыми сотрудничает компания. Это Промсвязьбанк, Абсолют банк и “Сбер”.

Эксперты рассказали, что в Сбербанке льготную ипотеку выдают лишь по уже одобренным заявкам, но новые не принимают. Приостановку связывают с ожиданиями пересмотра основных параметров ипотечной
госпрограммы. Так, увеличение ставок прогнозируется до 12-13%.

Такая вероятность обсуждается властями и банковским
сообществом. Такого же мнения придерживаются и в агентстве недвижимости “Метриум”.

В трех крупных банках подтвердили намерения по изменению
ставок по госпрограмме, но не назвали точные цифры. Ранее вице-премьер
Марат Хуснуллин сделал заявление о подготовке антикризисного плана.

Напомним, 28 февраля Центробанк повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в России. Как объяснили в ЦБ, такое решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Это приведет к увеличению депозитных ставок до необходимых уровней и защитит сбережения граждан от обесценивания.



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