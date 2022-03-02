 

Рианна, Мария Шарапова, Аня Тейлор-Джой и другие на показе Dior в Париже

02.03.2022, 14:06, Разное
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Французская столица принимает Неделю моды ready-to-wear – по традиции, с королевским размахом. Вчерашний показ Dior собрал в парижском саду Тюильри внушительный пул знаменитостей. Рианна, Мария Шарапова, Аня Тейлор-Джой, Кьяра Ферраньи, Изабель Аджани, Эль Макферсон, Майя Хоук, Айрис Лоу, Тони Гаррн, Оливия Палермо, Роми Стрейд – эти и многие другие звезды первыми увидели новые творения Марии Грации Кьюри.

РианнаМария ШараповаАня Тейлор-ДжойЭль МакферсонИзабель АджаниМайя ХоукВалентина и Кьяра ФерраньиАйрис Лоу

Вчера дизайнер открыла двери в новую эру Дома моды Dior. Свою осенне-зимнюю коллекцию она создала совместно с итальянским технологическим стартапом D-Air Lab. Компания занимается разработкой умной одежды и аксессуаров – будь то костюмы для покорения Антарктиды или подушки безопасности для высотников. Плодом совместного труда Dior и D-Air Lab стал комбинезон со светодиодами, жакет, который контролирует температуру тела, и другие инновационные модели. Образы с кружевными юбками, прозрачными платьями и невесомыми бра дополняли мотоциклетные куртки и спасательные жилеты. Показ стал исследованием будущего, настоящего и прошлого – инновационное дефиле проходило в антураже инсталляции The Next Era, где художница Мариэлла Беттинески показала необычные женские портреты, заимствованные из истории живописи с XVI по XIX век. 

Dior / Ready-To-Wear / Autumn-Winter 2022-2023Оливия ПалермоРоми СтрейдЛуиз БургуанТони ГаррнАлекса ЧангАлександра ДаддариоJisooПринцесса Элизабет фон Турн-и-Таксис



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