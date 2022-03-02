 

В Кремле рассказали об убивающих своих людей неонацистах на Украине

02.03.2022, 14:01, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины действует огромное количество военных националистических соединений, именно они восемь лет назад начали убивать людей на юго-востоке страны.

«Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться… Они настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые в 2014 году – восемь лет – назад начали просто убивать своих людей, которые начали обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Собственно, в то самое время, когда началась война, когда начали совершаться военные преступления, тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, да и никто не видел. Да и почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны. Ну, к сожалению, кто-то должен наказать этих людей (неонацистов)», – подчеркнул Песков.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.



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