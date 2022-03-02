Российские ученые нашли новое средство от болезни Альцгеймера

Ученые из РФ нашли новый способ, позволяющий вести борьбу с болезней Альцгеймера. Поясняется, что речь идет о цинке.

Поясняется, что специалисты, используя компьютерное моделирование, пришли к выводу, что большое количество цинка в организме способно существенно замедлить развитие болезни Альцгеймера.

Ученые подчеркивают, что развитию патологии способствуют амилоиды. Они повреждают клетку и приводят к формированию нейротоксичных скоплений, закупоривающих сосуды головного мозга. А это, в свою очередь, приводит к гибели нейронов.

Но если на молекулы начинает воздействовать цинк, то процесс практически полностью замедляется. Но дозировки должны быть большими, иначе в противном случае амилоиды начинают образовываться быстрее, чем обычно.

Этот процесс происходит из-за того, что ион может взаимодействовать с ядрами нескольких белков сразу, поэтому он становится своеобразным мостиком между ними. Но при высоких дозах цинка между молекулами не образуется связи.