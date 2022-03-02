 

Собчак: Я русская, я никуда не эмигрирую

02.03.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что она не собирается эмигрировать, она отправилась в запланированный отпуск с ребенком.

Собчак ответила в Telegram на распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что она якобы решила уехать из страны: «Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания – даже ребенку – надо исполнять)».

«Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве – приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», – сообщила она.

Ранее режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Названа причина, по которой украинский курсант смог выжить в авиакатастрофе Ан-26

09.01 / Автомобиль сбил троих пешеходов на юго-востоке Москвы

05.10 / Египет потребовал избавить Сирию от незаконного присутствия иностранных сил

19.08 / Спасатели нашли тела сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов

25.11 / Турция заявила о третьем пике пандемии коронавируса

16.09 / Президент Австрии указал Зеленскому на отсутствие связи между Навальным и «Северным потоком – 2»

27.07 / 53 процента украинцев не доверяют президенту Зеленскому

24.03 / В ОП заявили о важности чистоты процедуры выборов в Думу

11.06 / Оккупационные “власти” Крыма усомнились в качестве воды в Азовском море. Она может быть “слишком минерализованной”

27.02 / Политолог Матвейчев – сомневающимся звездам: А почему 8 лет молчали о геноциде на Донбассе?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика