 

В МИД Украины поставили условия на переговоры с Россией

02.03.2022, 14:00, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».

«Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов… Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно», – сказал на брифинге Кулеба, передает РИА «Новости».

Также глава МИД Украины подтвердил, что в ходе телефонных переговоров с британской коллегой Лиз Трасс, во время которого согласовал новые санкции против России.

«Согласовали новые санкции против РФ за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек, чтобы не оставить РФ шансов обойти текущие и будущие санкции», – написал он в соцсетях.

Напомним, первый раунд переговоров РФ и Украины прошел в понедельник, в среду должен состояться второй раунд.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил начале спецоперации по демилитаризации Украины и защите жителей ДНР и людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. 



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