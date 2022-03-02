 

Путин провел встречу с главой Российского союза предпринимателей

02.03.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин 2 марта провел встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным в Кремле.

Обсуждалась минимизация последствий санкций для крупнейших российских компаний.

«В продолжение обсуждения, начатого неделю назад на встрече Владимира Путина с представителями большого бизнеса, а также на совещании у президента по экономическим вопросам, состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Отмечается, что президент продолжает заниматься экономическими вопроса, у него назначены несколько встречи и совещаний. На прошлой неделе у главы государства состоялась встреча с представителями российского бизнеса. 

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ из-за спецоперации на Украине. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Сытник: У НАБУ могут забрать дело “ПриватБанка”

30.09 / За полтора часа в Анапе выпала почти месячная норма осадков

27.03 / В ФРГ призвали начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V»

25.09 / В авиакатастрофе Ан-26 на Украине погибли 20 человек

21.10 / Число случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

22.09 / В партии Зеленского признали чествование нацистов на Украине

29.05 / Названо самое популярное у россиян мороженое

27.05 / Ателье Mansory доработало Mercedes-Benz S-Class W223

18.01 / В Киеве ветер сдул трехметровый крест с купола Софийского собора. Фото и видео

28.07 / Удальцов арестован на 10 суток за организацию акций в поддержку Фургала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика