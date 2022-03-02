Путин провел встречу с главой Российского союза предпринимателей

Президент Владимир Путин 2 марта провел встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным в Кремле.

Обсуждалась минимизация последствий санкций для крупнейших российских компаний.

«В продолжение обсуждения, начатого неделю назад на встрече Владимира Путина с представителями большого бизнеса, а также на совещании у президента по экономическим вопросам, состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Отмечается, что президент продолжает заниматься экономическими вопроса, у него назначены несколько встречи и совещаний. На прошлой неделе у главы государства состоялась встреча с представителями российского бизнеса.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ из-за спецоперации на Украине.