Путин провел встречу с главой Российского союза предпринимателей
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Президент Владимир Путин 2 марта провел встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным в Кремле.
Обсуждалась минимизация последствий санкций для крупнейших российских компаний.
«В продолжение обсуждения, начатого неделю назад на встрече Владимира Путина с представителями большого бизнеса, а также на совещании у президента по экономическим вопросам, состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Отмечается, что президент продолжает заниматься экономическими вопроса, у него назначены несколько встречи и совещаний. На прошлой неделе у главы государства состоялась встреча с представителями российского бизнеса.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ из-за спецоперации на Украине.
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