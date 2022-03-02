ЛНР создала отряды для борьбы с диверсантами на освобожденных территориях

Силовые структуры Луганской народной республики создали отряды для зачистки освобожденных территорий от групп террористов, которые там остаются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Есть отдельные блуждающие террористические группы, которые доставляют нам серьёзный дискомфорт, нарушают стабильность ситуации в республике… Силами подразделений силовых структур республики организованы отряды, которые уже приступили к зачистке освобожденных территорий и блокированию действий и уничтожению тех разрозненных групп, которые действуют на освобожденных нами территориях», – передает РИА «Новости» слова Пасечника.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция Луганской народной республики по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.