“На задании”. Свитолина обыграла россиянку на турнире в Мексике. Теннисисткам из РФ запретили выступать под своим флагом

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02.03.2022, 13:25, Новости дня
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Помимо этого, Международная теннисная федерация (ITF) временно приостановила членство России и Беларуси после вторжения в Украину.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообещала выигранные на турнирах призовые перечислить на нужды украинской армии.

Накануне первая ракетка Украины на турнире в мексиканском Монтеррее уверенно обыграла россиянку Анастасию Потапову – 6:2, 6:1.

После победы над спортсменкой из страны-агрессора Свитолина опубликовала в Facebook фотографию с подписью “На задании”.

В 1/8 финала украинка встретится с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/posts/501328421365286

28 февраля Свитолина сообщила, что украинские теннисисты требуют, чтобы представители РФ и Беларуси, чьи страны начали полномасштабное вторжение в Украину, выступали на соревнованиях как нейтральные атлеты.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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