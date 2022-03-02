 

Мама покойной Юлии Началовой привела неопровержимые доказательства процветания нацизма на Украине

02.03.2022, 13:20, Разное
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Мама покойной певицы Юлии Началовой прокомментировала политическую ситуацию на Украине. Она выложила в сторис в Instagram статью, которая подтверждает, что в стране процветает нацизм.
Таисия Началова поделилась в социальной сети заметкой из украинской статьи, где в 2019 году звездную исполнительницу обвинили в том, что она сотрудничает с сепаратистами.

В заметке говорится, что умершая певица была сторонницей «террористов «ДНР», она выступала для них и часто посещала города на Донбассе. Мама покойной артистки подписала фото словами: «Разве это не нацизм? Без комментариев».

Источник: teleprogramma.pro



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