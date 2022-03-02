Мама покойной Юлии Началовой привела неопровержимые доказательства процветания нацизма на Украине

Мама покойной певицы Юлии Началовой прокомментировала политическую ситуацию на Украине. Она выложила в сторис в Instagram статью, которая подтверждает, что в стране процветает нацизм.

Таисия Началова поделилась в социальной сети заметкой из украинской статьи, где в 2019 году звездную исполнительницу обвинили в том, что она сотрудничает с сепаратистами.

В заметке говорится, что умершая певица была сторонницей «террористов «ДНР», она выступала для них и часто посещала города на Донбассе. Мама покойной артистки подписала фото словами: «Разве это не нацизм? Без комментариев».

Источник: teleprogramma.pro