Мэр города Жолквы в Львовской области “вылавливает” беженцев-мужчин

Олег Вольский подписал указ, согласно которому в городе

нельзя расселять мужчин-беженцев указанного возраста, не уведомив военкомат. В связи

с военным положением глава города обязал все гостиницы, гостевые дома и любые

объекты размещения незамедлительно сообщать о прибытии соответствующего

гражданина, сообщает Царьград.

Ранее на Украине женщин обязали явиться в военкоматы. Еще до

начала спецоперации появился документ, согласно которому жительницы в возрасте от

18 до 60 лет должны посетить учреждение по месту жительства. А призывной

возраст для мужчин хотели увеличить до 70 лет.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил

о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ЛНД и

ДНР. Страны Запада стали вводить жесткие санкции против РФ. На данный момент

Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских

авиакомпаний, рейсы приостановлены. Санкции коснулись банков, ключевая ставка ЦБ

поднялась до 20%.

28 февраля прошли переговоры между Россией и Украиной на

территории Беларуси. Стороны не смогли прийти к окончательным решениям, поэтому

назначили второй раунд. Делегации вернулись в свои страны, чтобы обсудить

условия.