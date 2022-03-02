Майкл Шин и Анна Лундберг снова станут родителями

53-летний Майкл Шин и его 27-летняя возлюбленная Анна Лундберг снова ждут ребенка! О второй беременности своей девушки актер, известный по киносаге “Сумерки”, сериалу “Мастера секса”, фильмам “Королева” и “Фрост против Никсона”, сообщил в своем микроблоге в Twitter. Пост он сопроводил фотографией уже большого живота Анны, на котором лежат три ладони – его, ее и их 2-летней дочки.

Похоже, скоро появится еще один (одна)! #AngelDelight, – подписал он снимок.

То же фото выложила в своем Instagram Анна, написав следующее:

В эти темные времена у нас есть небольшой лучик света, которым мы хотим поделиться с вами.

Также у актера, который с 2009 года является офицером ордена Британской империи, есть взрослая дочь от Кейт Бекинсейл – звезды были вместе с 1995 по 2003 год. 31 января Лили Мо Шин отметила свое 23-летие.

В марте прошлого года Майкл с Анной и их дочкой тяжело переболели коронавирусом. Актер рассказал, что это оказалось для них непростым испытанием:

Я провел последние несколько недель, подавленный ковидом. Это было очень трудно и довольно страшно, – сказал он, добавив, что благодарен своим родственникам за поддержку.

А Анна Лундберг призналась, что ее дочь и любимый заболели первыми, а уже после она подхватила вирус. При этом ее организм легче справился с болезнью.

К счастью, мне повезло, что у меня были только относительно легкие симптомы, а это означало, что я могла сосредоточиться на Лире и Майкле, – написала Анна в своем Instagram.

Майкл Шин с дочкой

Анна Лундберг и Майкл Шин познакомился весной 2019 года – сразу после расставания с предыдущей возлюбленной, комедийной актрисой Эйслинг Би. Анна родом из Швеции, но постоянно проживает в Англии. Их роман развивался стремительно: уже в сентябре того же года пара объявила, что у них родилась дочь, хотя ранее актер признавался в интервью, что быть родителем – это “самая сложная роль на свете, и он вряд ли решится на нее вновь”. Позже журналисты выяснили, что роды состоялись 23 сентября в 8:41 утра и что родители назвали дочь Лирой (Лайрой).

В начале романа Анна называла Майкла своим женихом. Однако официальных заявлений о помолвке не было. СМИ же то и дело называют их мужем и женой, однако официально свадьбу влюбленные так и не сыграли. Впрочем, кажется, актер ни разу не женился на своих женщинах (все они – актрисы): несмотря на почти 10 лет совместной жизни он так и не пошел под венец с Кейт Бекинсейл, а далее Шина связывали не столь длительные романы с Рэйчел Макадамс (2010-2013) и Сарой Сильверман (2014-2018).

Недавно Анна и Майкл вместе сыграли в одной картине – в телефильме Last Train to Christmas, который показали по американскому телевидению в канун Рождества 2021 года.

Анна и Майкл в первой общей картине