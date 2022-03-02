Звезда “Будки поцелуев” и экс-девушка Джейкоба Элорди Джоуи Кинг выходит замуж

Звезда фильмов и сериалов “Это дурацкая любовь”, “Фарго” и “Будка поцелуев” Джоуи Кинг выходит замуж за режиссера Стивена Пита. Радостную новость влюбленные сообщили на своих страницах в социальных сетях. Оба опубликовали серию совместных фото, среди которых были и снимки невесты с помолвочным кольцом.

Я никогда не знала, что счастье может быть настолько сильным, что нечем будет дышать, и оно заполнит каждую частичку твоего существа. Я никогда не знала, что другой человек и его сердце может быть для кого-то настоящим домом. Никогда не знала, что любовь может быть столь прекрасной. Я не знала этого до встречи с тобой. 2/2/22 ты попросил меня выйти за тебя замуж и сделал меня самой счастливой женщиной на свете. Я люблю тебя больше, чем могу описать, и тусоваться с тобой вечно – это мечта. Так что давай сделаем это, – написала 22-летняя Джоуи.

Стивен в свою очередь рассказал, что в тот счастливый день, 2 февраля, когда он сделал предложение своей любимой и она ответила согласием, погода была ветреной, что совсем не помешало ему и его невесте в полной мере ощутить свое счастье.

Держась за руки, мы молча едем домой на такси, разморенные вкусной едой и красным вином. И смеялись… Ты открыла во мне такую любовь, о существовании которой я до этого и не подозревал, – закончил Стивен Пит свою подпись.

Джоуи Кинг и Стивен Пит

С будущим мужем Джоуи познакомилась на съемках сериала “Притворство”. Она была одной из актрис шоу, а Стивен – режиссером. Впервые Джоуи и Стивен появились вместе на публике в 2019 году на специальном показе фильма “Гарри Поттер и Тайная комната” в Лос-Анджелесе. Ранее, в 2017-2018 годах, актриса встречалась с будущей звездой сериала “Эйфория” Джейкобом Элорди.