Ученые назвали новую роль кишечника

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02.03.2022, 12:31, Новости дня
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Ученые из Франции в рамках исследования обнаружили новую ключевую роль кишечника. Как подчеркивают специалисты, она заключается в иммунной защите организма от внешних патагенов.

Специалисты построили модель кишечной инфекции Escherichia coli. И в ней удалось проследить, что врожденные эффекторные клетки действуют на ранних стадиях инфекции. Изучая данные процессы, эксперты выяснили, что клетки ILC3, играющие важную роль в иммунном ответе, сохраняются в течение нескольких месяцев в активированном состоянии после воздействия патогенов. Кроме того, во время вторичного инфицирования ILC3 «запоминают» механизм действия для защиты слизистой оболочки кишечника.

По мнению ученых, данное открытие иллюстрирует антибактериальный механизм иммунной защиты. Это позволит в будущем разработать новые методы лечения кишечных заболеваний.



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