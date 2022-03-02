 

Дипломата РФ в Болгарии обвинили в шпионаже

02.03.2022, 12:30, Новости дня
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Болгарские власти возбудили уголовное дело в отношении российского дипломата, его обвиняют по статье о шпионаже, сообщила прокуратура Болгарии.

«В ходе расследования было установлено, что житель Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии», – цитирует сообщение болгарского надзорного ведомства ТАСС.

В октябре 2021 года стало известно о задержании 24-летнего гражданина Литвы, его 59-летней соотечественницы, а также гражданина РФ в Болгарии. Они работали на «Арсенале», их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск продукции.

В декабре апелляционный суд города Пловдив освободил под денежный залог гражданина РФ Сергея Зоненко, задержанного в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже. Также были освобождены два члена его семьи – супруга и сын.



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