Цивилев заявил о написании названия «Кузбасс» через латинскую букву Z в поддержку спецоперации

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что название региона в информационных материалах правительства области будет писаться «КуZбасс» в рамках акции поддержки спецоперации РФ на Украине.

«В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители РФ и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества», – приводятся слова Цивилева в Telegram-канале «Цивилев.Live».

Отмечается, что акция «КуZбасс» – часть комплекса мер поддержки российских вооруженных сил и братского шахтерского Донбасса.

Между тем «Крымская газета» выпустила номер с обложкой в поддержку спецоперации РФ по защите Донбасса, передает Regnum.

На обложке издания изображена на фоне ясного неба латинская буква «Z» (символ поддержки спецоперации ВС РФ по защите Донбасса), раскрашенная в цвета российского национального флага.

Также под этой буквой размещен посвященный спецоперации ВС РФ хэштег #своихнебросаем.

Ранее свыше 100 исторических и краеведческих музеев выразили поддержку инициативе о привлечении украинских неонацистов к ответственности и подчеркнули, что решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине является верным.