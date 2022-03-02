 

Цивилев заявил о написании названия «Кузбасс» через латинскую букву Z в поддержку спецоперации

02.03.2022, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что название региона в информационных материалах правительства области будет писаться «КуZбасс» в рамках акции поддержки спецоперации РФ на Украине.

«В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители РФ и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества», – приводятся слова Цивилева в Telegram-канале «Цивилев.Live».

Отмечается, что акция «КуZбасс» – часть комплекса мер поддержки российских вооруженных сил и братского шахтерского Донбасса.

Между тем «Крымская газета» выпустила номер с обложкой в поддержку спецоперации РФ по защите Донбасса, передает Regnum.

На обложке издания изображена на фоне ясного неба латинская буква «Z» (символ поддержки спецоперации ВС РФ по защите Донбасса), раскрашенная в цвета российского национального флага.

Также под этой буквой размещен посвященный спецоперации ВС РФ хэштег #своихнебросаем.

Ранее свыше 100 исторических и краеведческих музеев выразили поддержку инициативе о привлечении украинских неонацистов к ответственности и подчеркнули, что решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине является верным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Стало известно о намерениях ОПЕК+ придерживаться существующих договоренностей

29.11 / WION – в Новой Зеландии депутат от зелёных поехала рожать в больницу на велосипеде

13.11 / Кабмин Литвы сложил полномочия

27.01 / Путин и Байден обсудили продление ДСНВ

11.05 / Путин призвал к продолжению активной вакцинации от коронавируса

14.09 / Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

02.05 / В Британии задержали проникших людей на территорию резиденции королевы

21.09 / “Укрзалізниця” возобновила продажу билетов в городах, вышедших из “красной” карантинной зоны (список)

11.05 / В индийской реке Ганг обнаружили десятки тел умерших от COVID-19

17.01 / В Улан-Удэ запретили Крещенские купания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика