 

Мединского оставили главным переговорщиком с Украиной

02.03.2022, 12:30, Новости дня
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Помощник президента РФ Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Мединский «остается главным российским переговорщиком», передает ТАСС.

Он также сообщил, что российская делегация ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков: «Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. А все остальное относится к противоречивым».

Представитель Кремля отказался заранее называть место проведения переговоров, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно о возможном проведении второго раунда переговоров РФ и Украины вечером 2 марта.



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