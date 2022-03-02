Россиян призвали воздержаться от подарков на 8 марта

Всероссийский союз женщин России (ВСЖР) опубликовал открытое письмо ко всем россиянам с призывом не отмечать Международный женский день.

По словам руководства организации, большинство подарков, которые делаются в этот праздник, производятся в недружественных государствах.

– Сейчас не время для подарков и застолий, Россия, как говорил в своё время Александр Горчаков, сосредотачивается. Что обычно дарят на 8 марта? Цветы, духи, гаджеты. А это всё, напомню, производится в странах НАТО. Не будем поддерживать этот агрессивный блок, лучше отложить деньги до лучших времён, – заявила глава ВСЖР Василиса Махова.

По оценкам экспертов, отказ от подарков на 8 марта позволит сэкономить домохозяйствам более 5 миллиардов рублей. Махова рекомендуют не тратить эти средства, а вложить в акции российских компаний или открыть депозит в банке.

В ближайшее время на сайте ВСЖР будет создан раздел “Подарок на 8 марта своими руками” с подробными инструкциями по созданию памятных сувениров из подручных средств.

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