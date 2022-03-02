С голым торсом на паровоз

Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы среднестатистического государственника после ареста активов ЦБ РФ за рубежом.

В связи с заморозкой активов ЦБ РФ очень многие граждане, исповедующие ультраконсервативные, охранительные взгляды на мир, решили, что настал час истины: существование «мирового жандарма» подтверждено. Их фобии и обиды на несправедливое устройство мира вылились и в социальные сети. Наша газета сформулировала их в виде вопросов, Сергей Алексашенко на них ответил.

Сергей Алексашенко. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

— При аресте следствием материальных активов житель до решения суда теряет их — распоряжаться своими деньгами, недвижимостью и вещами он не вправе. Заморозка активов ЦБ это конфискация?

— Все правильно, пользоваться и распоряжаться активами Центробанк РФ теперь не может. Никто их не тронет, но в том числе и Россия. Можно вспомнить заморозку активов компании «Рольф» предпринимателя Петрова на его же счетах по иску прокуратуры. А конфискация — это изъятие твоей собственности в доход государства по решению суда — безвозвратная потеря.

— Но заморозка активов ЦБ это внесудебное решение?

— Это административное решение.

— Так значит, есть в мире страны, которые распоряжаются нашей собственностью без суда и следствия?

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А это их монастырь. Если Центральный банк РФ или Ирана, Северной Кореи хотят пользоваться долларами в финансовой системе, которую не они создали и не они администрируют, то он должен следовать установленным правилам — что называется «соблюдать приличия». В мире не так уж редко встречаются общие правила, установленные собственником, но не прописанные в законах. Например, дресс-код в некоторых ресторанах, правила для официальных приемов и так далее.

Поэтому если ты хочешь пользоваться благами цивилизации, в том числе финансовыми системами крупных стран мира, тебе приходится соблюдать требования, которые они предъявляют.

— То есть если ты в эту систему сам добровольно зашел, то как бы ставишь галочку в оферте, что заранее согласен с правилами, и понимаешь, что с тобой могут вот так поступить при определенных обстоятельствах?

— Обрати внимание, что санкции введены по конкретному поводу: российские войска перешли границу Украины и ведут там боевые действия по всей территории.

И санкции означают требование прекратить эту операцию на Украине. Никто не сможет утверждать, что финансовые и политические власти Запада Россию не предупреждали.

Они это делали на переговорах многократно устами самых высокопоставленных чиновников.

Но наше руководство посчитало, что оно к такому повороту готово. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, мы еще крепче будем. Тогда Байден предупредил во второй раз. То есть РФ надо было выбрать самостоятельно: воевать ли с американской финансовой системой (а это именно их система), или продолжать продвижение наших войск на территорию Украины.

— То есть мы по-прежнему свободный народ? Мы можем жить без американской и европейской финансовых систем так, как нам заблагорассудится?

— Живи как считаешь нужным, не имея никаких отношений с долларом и евро.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

— А как же наши углеводороды, нас лишили права ими торговать? Если мы не можем торговать за доллары и евро, остановится добыча, и мировой рынок почувствует дефицит энергоносителей?

— Нет, банки, которые не попали под санкции, могут пользоваться мировыми валютами, получать деньги за нефть и газ. Даже банки под санкциями могут их получать, но что они будут дальше делать с ними?

Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Банк «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Совокупно это 70% банковской системы России.

Продажа углеводородов не заморожена, но у страны будут возникать серьезные проблемы с использованием нефтедолларов для экономики.

— Итак, торговать нефтью и получать за нее доллары нам пока не запретили. То есть надо, чтобы нефтяные компании и нефтетрейдеры открыли счета в банках, которые не попали под санкции?

— Да, все так. Перевести счета в Альфа-банк, Тинькофф, Газпромбанк, Райффайзенбанк и многие подобные. Доллары за товары на их счета поступят. Только вот непонятно, что будет с валютным рынком, ведь Центральный банк не сможет на нем работать — он тоже под санкциями.

— В свое время президенту Трумэну было очень важно ужаснуть мир и продемонстрировать ядерную атаку в реальной жизни, чтобы весь мир это видел. Испытания на полигоне вряд ли заставили бы мировые правительства почувствовать наступление новой эпохи в политике и военном балансе. Тот механизм, который вчера привел в действие против России, уже применялся или это первый раз в истории финансов?

— Объектами применения были небольшие страны с экономикой незначительного объема: Иран, Венесуэла, Северная Корея, длительный период Куба. Для Ирана санкции отменяли на время действия ядерной сделки, и он успел частично использовать свои долларовые резервы. Когда сделку подписывали, была дискуссия, когда активы разморозят — это случилось далеко не сразу. Евро он может пользоваться.

Но с экономикой такого масштаба, как у России, такого в истории мира ни разу не случалось.

Заморозку счетов Центробанка в США прямо так и называли — ядерные санкции. И если ты работаешь в Центральном банке, то отлично понимаешь все их последствия. Теперь это уже не на полигоне испытания: всему миру инструмент продемонстрирован на примере такой большой экономики. И всем очень интересно, что же из этого получится.

— Получается, что в мире существует абсолютный гегемон, перед которым должны склониться все?

— Что значит гегемон?

Тебя же никто не заставляет пользоваться американским долларом, ты сам это решил.

— Но политическое принуждение с использованием финансовой системы существует?

— РФ не вводила никаких запретов на использование ведущих валют на своей территории, Центральный банк с энтузиазмом пользовался ими: население открывало в долларах депозиты и даже брало ипотеку. У огромного количества наших чиновников крупные сбережения в долларах. Полагаю, отделения Private Banking Сбербанка или ВТБ очень много могли бы об этом рассказать, не называя фамилий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После SWIFT

В случае отключения российских банков от SWIFT, придется делать выбор что важнее — оборудование для нефтедобычи или товары для людей

— Но размеры финансовой системы доллара и евро в мире таковы, что это своеобразное абсолютное оружие?

— Это не было секретным оружием. Это знали все специалисты и те чиновники, кто решил использовать доллары и евро в экономике своих стран. Фраза «доллар — он и в Африке доллар» появилась несколько раньше прихода команды Путина в политику.

Да, это универсальное платежное средство на планете Земля, около 60% мировой торговли идет с использованием доллара. И замены ему пока не нашли. А рубль используется только на просторах нашей Родины. Но Земля намного больше Родины.

— Теперь можно с помощью доллара сменять правительства и воздействовать на внутреннюю и внешнюю политику всех стран?

— Эффект применения этих санкций мы еще не увидели. Что касается их применения как инструмента текущей внешней политики, то таких примеров мы не видим. Пока это конспирология.

Владимир Владимирович Путин много рассуждает о геноциде как о повседневном инструменте внешней политики Украины. Но соответствие этих взглядов реальности легко проверяется. США не ставили никому условий по смене правительства.

— Но инструмент появился? Как пишут в соцсетях: к хорошему быстро привыкаешь.

— США заморозили активы Центробанка Венесуэлы. И вне связи с этой заморозкой даже признали ее альтернативного президента легитимным. Но это не привело к смене режима.

На практике этого инструмента не существует, так как санкции всегда привязаны к конкретным требованиям и нарушениям. Как глобальное оружие в борьбе непосредственно с правительством их не используют. Вы можете, например, выдвигать политические условия в рамках договора о финансовой помощи какой-то стране. Например, попросить ее укрепить антикоррупционный режим, чтобы ваши инвестиции просто не разворовали. Можете попросить для этого учредить какие-то должности с особыми полномочиями. Но это конкретные интересы инвестора.

— Люди, не склонные к осмыслению ситуации, видят внешние проявления кризиса и приходят к единственно возможному для них выводу: мы оказались в фатальной зависимости от врагов. Наши прадеды были правы, когда создали экономическую автаркию СССР, который все производил внутри себя и не был зависим от мировой экономики?

— Это устойчивый миф, конечно. На самом деле СССР трубы большого диаметра производить не умел и покупал их за газ. Мы зерно, чтобы себя прокормить, десятилетиями покупали на внешних рынках.

Царская Россия, СССР и нынешняя РФ всегда были импортерами технологий. Сталинские заводы в первые пятилетки строили американские и немецкие инженеры. И все оборудование для них импортировали.

Флагман нашего машиностроения в Тольятти был построен итальянцами. Этот народ вообще много нам дал. Даже обожаемая советскими людьми колбаса «Любительская» по 2 рубля 20 копеек — итальянская Mortadella, а колбаса «Докторская» — сорт Болонья.

Я жил в Советском Союзе и работал в его системе управления. Прекрасно помню, как было все устроено. Существовал Внешэкономбанк, который торговал в долларах и все расчеты вел в них.

Фото: Роман Пиеменов / ТАСС

Советское правительство конфисковывало валюту у всех, кто ее зарабатывал. Потом эту валюту специальный отдел Госбанка распределял согласно решениям ЦК КПСС.

— Вопрос от меня лично. Довольно путаными тропами, но человечество все же движется сквозь века от дикости к цивилизации. Люди уже прекращают носить меха, многие стараются не есть пищу из убитых животных. Появляются гуманные виды оружия с избирательным действием или не связанные с убийством противника. Вот и войны уже становятся гибридными. И противника часто стараются победить без войны, экономическим принуждением. Настанет ли эпоха, когда самые передовые страны откажутся от массовых армий и перейдут к кибератакам и финансовым войнам?

— Все правильно, это отчасти уже произошло. Футурология не моя специальность. Но как житель полагаю, что мир в нынешнем веке вполне созрел, чтобы отказаться от массового применения смертельного оружия. Грамотно осуществленная кибератака способна нанести государству ущерб гораздо больший, чем стрельба по нефтебазам. И люди непосредственно от кибератак не погибнут, как при бомбежках, если не считать пациентов, которым могут отключить оборудование жизнеобеспечения. Не знаю, по каким соображениям, но настоящую кибервойну еще никто в мире не развязывал. Хотя для этого все готово.

Валерий Ширяев

—