 

Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев

02.03.2022, 11:55, Новости дня
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“Мои любимые братья и сестры! В Украине идет война! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и, что самое страшное, – дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну!” – написала она.

Пост певица сопроводила снимком, на котором запечатлены дети, находящиеся в бомбоубежище.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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