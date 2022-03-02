 

Экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина и ее дочки подвергаются давлению со стороны родственников

02.03.2022, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина пожаловалась, что у нее полное недопонимание с родственниками. По словам Алисы Казьминой, первый супруг Алексей и мать издеваются над ней.
Казьмина рассказала, что родственники оказывают сильное давление на детей. Особенно нелегко в этой ситуации дочерям журналистки, одна из которых, Есения, рождена от Андрея Аршавина.

Алиса Казьмина рассказала, что из-за сложной обстановки в семье, у ее старшей дочери начались панические атаки. Родственники оказывали психологическое давление на девочку, чтобы она отказалась от родной матери. Это повлекло за собой серьезные последствия – дочка Казьминой перестала ходить в школу. Не менее сложно находиться в такой обстановке и Есении Аршавиной.

«Андрей бы ужаснулся, если бы увидел, что происходит с Есенией. Я полностью уверена, что он не бросит нас в беде. Он уже с малышкой стал общаться. Аршавин не в восторге от моей мамы, потому что он знает, что она из тех, кто не любит никого, кроме себя и огромных денег», – пожаловалась Алиса Казьмина.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Проблемы с украшением или здоровьем: почему появляются темные круги на пальце от кольца

30.06 / Валерий Соловей: Кремль не боится, но ему это неприятно – какие-то мухи летают

09.11 / Мнение: Топор Макарова

25.12 / Жизнь и смерть Жени Ипатова

14.09 / Мнение: “Это русская земля”

26.10 / Жуткое ДТП в Подмосковье унесло жизни трех человек

05.01 / Названы лучшие домашние тренировки для мужчин и женщин

16.08 / Мнение: Отмена приватизации в России – ЕДИНСТВЕННЫЙ выход

12.01 / “Отбираются варианты”: Российский ученый заявил о наличии в человеческом организме сотен мутаций COVID-19

30.03 / «Это радость — каждое утро приходить на Лубянку!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика