Экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина и ее дочки подвергаются давлению со стороны родственников

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина пожаловалась, что у нее полное недопонимание с родственниками. По словам Алисы Казьминой, первый супруг Алексей и мать издеваются над ней.

Казьмина рассказала, что родственники оказывают сильное давление на детей. Особенно нелегко в этой ситуации дочерям журналистки, одна из которых, Есения, рождена от Андрея Аршавина.

Алиса Казьмина рассказала, что из-за сложной обстановки в семье, у ее старшей дочери начались панические атаки. Родственники оказывали психологическое давление на девочку, чтобы она отказалась от родной матери. Это повлекло за собой серьезные последствия – дочка Казьминой перестала ходить в школу. Не менее сложно находиться в такой обстановке и Есении Аршавиной.

«Андрей бы ужаснулся, если бы увидел, что происходит с Есенией. Я полностью уверена, что он не бросит нас в беде. Он уже с малышкой стал общаться. Аршавин не в восторге от моей мамы, потому что он знает, что она из тех, кто не любит никого, кроме себя и огромных денег», – пожаловалась Алиса Казьмина.

Источник: teleprogramma.pro