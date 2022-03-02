 

Парковка в Москве станет бесплатной на два дня

02.03.2022, 11:20, Разное
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Оставить автомобиль можно будет бесплатно даже в местах с повышенным тарифом, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он попросил водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки.

По действующим правилам в воскресные дни автомобилисты могут бесплатно припарковаться на улицах, входящих в зону парковочного пространства Москвы.

Исключением являются улицы, включенные в зону повышенных тарифов. За возможность оставить там транспортное средство нужно заплатить 380 и 450 рублей.

Ранее сообщалось, что московское приложение для паркинга распространилось до Санкт-Петербурга. Вместо “Парковки Москвы” мобильное приложение теперь называется “Парковки России”.

Платную парковку в Москве ввели в июне 2013 года в пределах Бульварного кольца. С августа 2014-го ее пространство расширилось до границ Третьего транспортного кольца. Введение платного паркинга помогло снизить загруженность улиц и улучшило дорожно-транспортную ситуацию в столице.



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