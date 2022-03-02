Американский офицер заявил о бессилии НАТО против России

Для украинских военных все кончено в спецоперации РФ по демилитаризации Украины, сообщил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.

Риттер заявил, что ВСУ помогали инструкторы НАТО, которые подводили украинских солдат к мысли, что они смогут сражаться с русскими, однако теперь склады с оружием уничтожены, у ВСУ нет связи, они не могут передвигаться, передает портал «Южный Федеральный».

По его мнению, украинским военным остается погибнуть или сдаться, а после российской спецоперации у Украины может не остаться ни армии, ни правительства.

Риттер отметил, что не хочет оскорблять украинских военных, однако считает, что власти страны позволили «ультраправому элементу» пропитать армию насквозь. Он напомнил, что на Украине сносили памятники воинам-освободителям и почитали коллаборационистов.

Он считает, что избежать происходящего можно было, если бы были даны гарантии невступления Украины в НАТО, потому что для РФ это реальная угроза. Однако на Западе думали, что РФ примет это. Он также подчеркнул, что Западу следовало внимательнее прислушиваться к тому, что говорил президент Владимир Путин.

«В США привыкли, что президенты проводят красные линии и ничего не делают, когда за них заступают. А Путин провел красную линию и начал действовать в соответствии с возникшими угрозами», – сказал Риттер.

Проведение самой спецоперации Риттер оценивает высоко. По его словам, НАТО ничего не может противопоставить России: «На сегодня НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище».

Ранее Байден заверил, что вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.