Мнение: Иранская душа

Цитаты великих людей.

«Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев» (с) Джо Байден

PS. По событиям.

1. Ночью начался штурм Мариуполя, идут бои.

2. Зачистка Херсона почти закончена, ночью ВС РФ были уже в центре города. Занят ряд ключевых объектов.

3. Развивается наступление на Николаев.с целью блокирования города.

4. Продолжались активные бои на окраинах Харькова. Продолжилось уничтожение военных объектов.

5. Ночью расхреначили базу той самой 95-й бригады, которая в 2014-м году обстреливала Славянск с Карачуна.

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