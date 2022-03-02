Чего боитесь? – Личное мнение

Понравился на днях комментарий, что если я спокойна, не паникую, то и читательнице паниковать не стоит.

В общем, да. Если бы не одно — я тоже неспокойна.



Фото: istockphoto.com

И как все, тоже могла бы свалиться в штопор. Но у меня есть способ победить панику (тревогу, невроз, страх — выберете своё) — поддаться этому ужасно некомфортному чувству.

Давайте бояться вместе?

Вот прям сейчас все вместе — взглянем в глаза своим самым большим на сегодня страхам, вместо того, чтобы от них бежать.

Посмотрим прямо в глаза. Не соскочим. Выстоим. Может, отпустит.

Чего больше всего на данный момент боитесь лично вы?

Не стесняйтесь говорить правду. Не врите.

Если боитесь остаться без айфона или годового бонуса в евро, но вам стыдно об этом сказать, потому что под боком — люди, которые боятся остаться без своей жизни, а ещё страшнее — без жизни своего ребёнка, то вы, боящиеся остаться без айфона, всё равно говорите правду.

Сегодня — можно.

Вываливайте сюда всё самое страшное. Будем глядеть в глаза страшному вместе. Где вы бы сейчас ни были, каких бы убеждений ни придерживались, в какого бы Б-га ни веровали, давайте сейчас «пробоимся» ваши страхи вместе.

И тогда, уверяю вас, станет легче.

Говорите, чего боитесь?

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