 

«Пехота Путина» в Украине

02.03.2022, 10:42, Разное
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Каковы задачи частей Росгвардии, укомплектованных «кадыровцами»: объясняет военный эксперт.

Чеченские военные в составе военной колонны на территории Украины. Фото из телеграм-канала Kadyrov_95

Части Росгвардии, укомплектованные чеченцами, находятся в Киеве и несут первые потери. К работе разведывательно-диверсионных групп эти части отношения не имеют. Почти всегда разведывательно-диверсионные группы относятся к ведению ГРУ Генштаба. Разведывательные подразделения Росгвардии тоже существуют, но предназначены для ведения разведки непосредственно перед своими частями. Они не отрываются от них и выполняют функции боевого охранения и разведдозоров.

Фото из телеграм-канала Kadyrov_95

«Кадыровцы» могут быть использованы при блокировке украинской столицы и проведения зачистки в городе, поскольку они имеют на вооружении лишь стрелковое вооружение, легкие бронемашины и иногда ротные минометы. Единственное соединение Росгвардии, созданное по образу легкой мотострелковой дивизии, — дивизия им. Дзержинского.

Чеченские части Росгвардии имеют, пожалуй, самый большой опыт проведения контртеррористических мероприятий в России. Они получили этот опыт в горах Кавказа, позднее — в Сирии. На Украине это будут противопартизанские действия. Считается, что именно с такой задачей «кадыровцы» справляются хорошо.

Имидж решительных и жестоких солдат, не слишком различающих гражданское население и партизан, также психологически воздействует на тех, кто собирается перейти к партизанским действиям в Украине.

Хотя главная задача по боевому функционалу — ликвидация остатков армии и гражданских лиц, взявшихся за оружие, вероятность использования чеченской «пехоты Путина» в городских боях — возможна, если командование все же решится поручить им какую-то задачу в рамках совместной операции. И не только в Киеве. При этом войска будут высвобождаться и использоваться на других направлениях.

Валерий Ширяев

Источник: Новая газета



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