Российские оккупанты потеряли уже почти 6 тыс. человек в войне против Украины – Зеленский

“Российские матери теряют детей в совершенно чуждой для них стране. Вдумайтесь в это число: около 6 тыс. погибших россиян. Российские военные. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что-нибудь? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танки. Любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал – для них”, – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент обратился к украинскому народу.

“Родные мои, придет время, когда мы сможем выспаться. Но это будет после войны. После победы. В мире, который нам нужен, который мы всегда ценили и который мы никогда не разрушали. Я прошу всех вас беречь своих близких. Беречь своих собратьев. Я восхищаюсь вами! Весь мир увлекается вами. От голливудских звезд к политикам. Сегодня вы, украинцы, символ несокрушимости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле. Слава Украине!” – отметил он



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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