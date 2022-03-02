Раскрыты планы Киева на бесчинствующих мародеров: Пополнение рядов военнослужащих

На Украине продолжается военная спецоперация, которую инициировала Россия еще на прошлой неделе для того, чтобы оказать поддержку Донецкой и Луганской Народным Республикам. Владимир Путин назвал ее “вынужденной мерой” и акцентировал внимание на то, что удары наносятся исключительно на военные объекты, не трогая мирных жителей.

Однако новости про разрушения жилых домов на территории Незалежной поступают – и это, уверен военный эксперт Борис Юлин, происки националистов, которые выдают их за действия российских военных. Именно националисты, говорит он, начали мародерство, а также уничтожение инакомыслящих в стране как в 2014 году, так и сейчас. Но, несмотря на громкие заявления украинских властей о борьбе с бесчинствующими людьми, на самом деле на них могут быть совершенно другие планы.

“Власти Украины намерены затронуть с позиции нейтралитета основную массу украинского населения и заставить их сражаться на стороне украинских фашистов. Благодаря этому они будут обеспечивать пополнение рядов военнослужащих”, – пояснил Юлин.

Он также проанализировал, насколько появление мародеров повлияет на ход военной спецоперации. Он уверен, что они не усложнят процесс, однако на жизни мирных жителей страны их действия, несомненно, скажутся.