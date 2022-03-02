 

“Отсутствие продаж”: заговорили о затухающей карьере попавшего в скандал Баскова

02.03.2022, 9:55, Разное
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Уже шесть дней весь мир следит за тем, что происходит на территории Украины. Кто-то поддерживает то, что делают политики, а кому-то это кажется бессмысленным. В интернете народ разделился на два лагеря.

Звезды тоже не остались в стороне. Многие артисты высказывают точку зрения, спорят и доказывают свою правоту. Так, Николай Басков тоже поделился собственным мнением, но попал из-за него в скандал, потому что не все с ним согласились, о чем сообщили в гневных комментариях под постом артиста. Корреспондент “Дни.ру” уточнил у астролога Ирины Булгаковой, действительно ли карьера Баскова начала затухать. Ответ оказался неоднозначным

“Несмотря на довольно жесткую позицию и общий раскол в нашем обществе, где “свои” и “чужие”, заявление Николая создаст, так сказать, сжатие, ограничение контрактов и отсутствие продаж своей деятельности. Однако, это и общий фон сегодняшнего дня, когда после жестких санкций Запада, последует обнищание среднего класса и будет серьезный выбор между “Хлебом” и “Зрелищами”, – ответила Ирина Булгакова.

Однако, по словам эксперта, все не так плохо. Возможно, уже в ближайшее время карьера “натурального блондина” снова взлетит.

“Но управитель астрологического дома по заданному вопросу – Марс – планета активности, деятельности и она в сильном “контракте” с Венерой и Плутоном, все эти энергии в земной стихии. Таким образом, деньги и возможности Николая будут приходить от сильных мира сего, ведь Плутон – это всегда представители власти и большой бизнес, именно оттуда придет и поддержка, и гонорары. Примерно через две недели у Николая все начнет устраиваться самым лучшим образом. Еще и для поддержки боевого духа “Шарманку” споет”,– подытожила Булгакова.



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