Мнение: О потерях России на войне с Украиной
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Об этом не сообщит «говорящая голова» российского Минобороны Игорь Конашенков на унылых брифингах с кастрированной информацией. Не расскажут центральные российские телеканалы, захлёбывающиеся от ненависти к некогда братскому народу, который теперь именуют «бендеровцами». И даже острая на язык спикер МИД РФ Мария Захарова скромно промолчит.
Но мы-то имеем право знать?
Всё, что ниже, это #информация не с украинских сайтов, где — будем честными — фейки идут рука об руку с полуправдой. Только из достоверных источников.
Итак, что Россия потеряла за шесть дней путинской «спецоперации»?
- Золотовалютные резервы наполовину или даже на две трети «заморожены», Банк России лишён возможности оперировать даже тем, что осталось: его счета в евро, долларах, фунтах, иенах и франках заблокированы, а использование юаня зависит лишь от доброй воли китайских банков;
- Крупнейшие российские банки, чьи активы составляют 80% российской банковской системы — под международными санкциями, причём ВТБ де-факто лишился приоритетного для себя бизнеса по обслуживанию внешнеторговых контрактов, а Сбер начал терять дочерние подразделения за рубежом;
- Россия фактически осталась без микроэлектронных компонентов после того, как Тайвань поддержал санкции США — прямой путь к авариям и сбоям во всех сферах, где применяются «проводной» интернет или мобильная связь, после того, как исчерпают свой ресурс маршрутизаторы, концентраторы, роутеры, хабы, а ведь куча микроэлектроники сейчас есть во всём, что сложнее утюга…
- Зарубежный #бизнес бежит из России, «сломался» даже Ford;
- Амбициозный «Северный поток — 2» превратился в груду металла на дне моря после того, как Германия на неопределённый срок приостановила его сертификацию: оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG, находится перед лицом банкротства, из проекта бегут европейские участники, при этом Агентство по охране окружающей среды Дании разрешило строительство «альтернативного» трубопровода Baltic Pipe на участках суши, где оно было приостановлено;
- Фактически вводится «мягкое эмбарго» на экспорт российской нефти в Европу и не только: трейдеры уже сократили закупки, а многие судовладельцы в разы повышают ставки на фрахт танкеров с заходом в порты РФ, причём некоторые из них и вовсе опасаются предоставлять корабли в аренду (на очереди — экспорт руды, угля, зерна и проч.);
- Компания Apple остановила продажу всех продуктов в России, отключает страну от своих сервисов, пострадают не только айфономаны, но и все, кто имеют дело с дизайном, полиграфией, рекламой, видеоконтентом и т.п.: равных Макбукам и прочим Ай-Макам по мощности и производительности на этом рынке нет;
- Концерн BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде, вероятно, его примеру последуют корейцы, после чего более 30 тыс. рабочих мест превратятся в тыкву;
- Европейский банк реконструкции и развития бессрочно остановил доступ России и Белоруссии к финансам банка: прощайте проекты поддержки малого и среднего бизнеса!
- Российская авиация потеряла значительную часть своих международных полётов, а также половину авиапарка: небо над Европой закрыто для всех авиакомпаний РФ, лизингодатели отзывают свои самолёты, производители прекращают поставки авиазапчастей (40% полётов обслуживались продукцией Airbus), и Boeing тоже в деле — то есть, уже скоро придётся возвращаться на Ту-154 и Як-42, если удастся их реанимировать;
- Кстати, закрытие воздушного пространства для российской авиации странами Балтии, Скандинавии, Польшей будет означать первые шаги к фактической блокаде Калининградской области: пока туда можно добраться на поезде, самолётам же приходится делать большой крюк над Балтийским морем, что в 1,5 раза удлиняет и двукратно удорожает маршрут;
- Россию стремительно изолируют от международного спорта, культурных обменов, образовательного и научного сотрудничества…
И это Запад ещё не начал действовать в полную силу…
Зато «путриоты» с энтузиазмом показывают вот эту карту «российских успехов» (приношу за неё извинения всем здравомыслящим читателям, но видеть это надо):
Где только бои, а значит, новые #потери, уже невосполнимые.
Ну вот скажите по-честному, разве паранойя кремлёвских вождей того стоила?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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