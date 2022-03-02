Мнение: О потерях России на войне с Украиной

Об этом не сообщит «говорящая голова» российского Минобороны Игорь Конашенков на унылых брифингах с кастрированной информацией. Не расскажут центральные российские телеканалы, захлёбывающиеся от ненависти к некогда братскому народу, который теперь именуют «бендеровцами». И даже острая на язык спикер МИД РФ Мария Захарова скромно промолчит.

Но мы-то имеем право знать?

Всё, что ниже, это #информация не с украинских сайтов, где — будем честными — фейки идут рука об руку с полуправдой. Только из достоверных источников.

Итак, что Россия потеряла за шесть дней путинской «спецоперации»?

Золотовалютные резервы наполовину или даже на две трети «заморожены», Банк России лишён возможности оперировать даже тем, что осталось: его счета в евро, долларах, фунтах, иенах и франках заблокированы, а использование юаня зависит лишь от доброй воли китайских банков;

или даже на «заморожены», Банк России лишён возможности оперировать даже тем, что осталось: его счета в евро, долларах, фунтах, иенах и франках заблокированы, а использование юаня зависит лишь от доброй воли китайских банков; Крупнейшие российские банки, чьи активы составляют 80% российской банковской системы — под международными санкциями, причём ВТБ де-факто лишился приоритетного для себя бизнеса по обслуживанию внешнеторговых контрактов, а Сбер начал терять дочерние подразделения за рубежом;

российской банковской системы — под международными санкциями, причём ВТБ де-факто лишился приоритетного для себя бизнеса по обслуживанию внешнеторговых контрактов, а Сбер начал терять дочерние подразделения за рубежом; Россия фактически осталась без микроэлектронных компонентов после того, как Тайвань поддержал санкции США — прямой путь к авариям и сбоям во всех сферах, где применяются «проводной» интернет или мобильная связь, после того, как исчерпают свой ресурс маршрутизаторы, концентраторы, роутеры, хабы, а ведь куча микроэлектроники сейчас есть во всём, что сложнее утюга…

Зарубежный #бизнес бежит из России, «сломался» даже Ford;

из России, «сломался» даже Ford; Амбициозный «Северный поток — 2» превратился в груду металла на дне моря после того, как Германия на неопределённый срок приостановила его сертификацию: оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG, находится перед лицом банкротства, из проекта бегут европейские участники, при этом Агентство по охране окружающей среды Дании разрешило строительство «альтернативного» трубопровода Baltic Pipe на участках суши, где оно было приостановлено;

приостановила его сертификацию: оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG, находится перед лицом банкротства, из проекта бегут европейские участники, при этом Агентство по охране окружающей среды Дании разрешило строительство «альтернативного» трубопровода на участках суши, где оно было приостановлено; Фактически вводится «мягкое эмбарго» на экспорт российской нефти в Европу и не только: трейдеры уже сократили закупки, а многие судовладельцы в разы повышают ставки на фрахт танкеров с заходом в порты РФ, причём некоторые из них и вовсе опасаются предоставлять корабли в аренду (на очереди — экспорт руды, угля, зерна и проч.);

Компания Apple остановила продажу всех продуктов в России, отключает страну от своих сервисов, пострадают не только айфономаны , но и все, кто имеют дело с дизайном, полиграфией, рекламой, видеоконтентом и т.п.: равных Макбукам и прочим Ай-Макам по мощности и производительности на этом рынке нет;

продуктов в России, отключает страну от своих сервисов, пострадают не только , но и все, кто имеют дело с дизайном, полиграфией, рекламой, видеоконтентом и т.п.: равных Макбукам и прочим по мощности и производительности на этом рынке нет; Концерн BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде, вероятно, его примеру последуют корейцы, после чего более 30 тыс . рабочих мест превратятся в тыкву ;

. рабочих мест ; Европейский банк реконструкции и развития бессрочно остановил доступ России и Белоруссии к финансам банка: прощайте проекты поддержки малого и среднего бизнеса!

остановил доступ России и Белоруссии к финансам банка: прощайте проекты поддержки малого и среднего бизнеса! Российская авиация потеряла значительную часть своих международных полётов, а также половину авиапарка: небо над Европой закрыто для всех авиакомпаний РФ, лизингодатели отзывают свои самолёты, производители прекращают поставки авиазапчастей ( 40% полётов обслуживались продукцией Airbus), и Boeing тоже в деле — то есть, уже скоро придётся возвращаться на Ту-154 и Як-42, если удастся их реанимировать ;

авиапарка: небо над Европой закрыто для всех авиакомпаний РФ, лизингодатели отзывают свои самолёты, производители прекращают поставки авиазапчастей ( полётов обслуживались продукцией Airbus), и Boeing тоже в деле — то есть, уже скоро придётся возвращаться на Ту-154 и Як-42, если удастся их ; Кстати, закрытие воздушного пространства для российской авиации странами Балтии, Скандинавии, Польшей будет означать первые шаги к фактической блокаде Калининградской области: пока туда можно добраться на поезде, самолётам же приходится делать большой крюк над Балтийским морем, что в 1,5 раза удлиняет и двукратно удорожает маршрут;

удлиняет и двукратно маршрут; Россию стремительно изолируют от международного спорта, культурных обменов, образовательного и научного сотрудничества…

И это Запад ещё не начал действовать в полную силу…

Зато «путриоты» с энтузиазмом показывают вот эту карту «российских успехов» (приношу за неё извинения всем здравомыслящим читателям, но видеть это надо):

Где только бои, а значит, новые #потери, уже невосполнимые.

Ну вот скажите по-честному, разве паранойя кремлёвских вождей того стоила?

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