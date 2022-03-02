 

Что нужно и что не нужно делать, оказывая помощь при инсульте — инструкция

02.03.2022, 9:48, Разное
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Давно известно, насколько важна скорость оказания медицинской помощи для пациентов, перенесших инсульт. Если лечение было начато вовремя, то больной имеет все шансы на восстановление и нормальную жизнь после инсульта. 

Международное исследование, представленное на Всемирном конгрессе по инсульту в Монреале несколько лет назад, показало, что каждый час задержки приводит к сокращению или снижению качества жизни, а также к значительному увеличению затрат на здравоохранение и социальные расходы. Важно как можно скорее начать лечение пациентов, перенесших инсульт, чтобы повысить их шансы на выздоровление. 

Но сначала нужно убедиться, что у вашего близкого случился именно инсульт. В целом, под инсультом понимают острое нарушение мозгового кровообращения. Это приводит к тому, что некоторые участки мозга повреждаются, погибают и перестают выполнять свои функции. У такого состояния есть вполне четкие критерии. 

Признаки и симптомы инсульта

  • Проблемы с речью и пониманием того, что говорят другие. Человек может испытывать замешательство, говорить нечленораздельно, с трудом понимать обращенную речь.

  • Паралич или онемение лица, руки или ноги. У больного может развиться внезапное онемение, слабость или паралич лица, руки или ноги. Такое состояние часто затрагивает только одну сторону тела.

  • Проблемы со зрением. У человека может внезапно появиться помутнение, затемнение или двоение предметов в одном или обоих глазах.

  • Головная боль. Внезапная сильная головная боль, которая может сопровождаться рвотой, головокружением или нарушением сознания.

  • Проблемы с ходьбой. Больной может споткнуться или потерять равновесие. Часто у человека возникает внезапное головокружение или потеря координации. 

По данным клиники Mayo

Для быстрой диагностики инсульта используйте так называемый FAST-тест, который может провести даже человек без медицинского образования: 

  • Face (лицо). Попросите человека улыбнуться и показать зубы. При инсульте теряется симметрия — угол рта с одной стороны провисает и улыбка получается искривленной. 

  • Arm (рука). Попросите человека поднять руки под углом 90° в положении стоя и на 45° в положении лежа. При инсульте сделать это невозможно, поскольку одна рука будет опускаться.

  • Speech (речь). Попросите человека сказать четко и громко какую-нибудь фразу. При остром нарушении мозгового кровообращения речь становится невнятной и неразборчивой.

  • Time (время). Как можно скорее вызовите скорую помощь. У врачей есть 3-4 часа, чтобы помочь пострадавшему.

Все о признаках и лечении инсульта читайте на МедПортале.

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Врача стоит вызвать даже если какие-то симптомы исчезли или появляются время от времени. 

Что делать до приезда скорой помощи

  • До приезда врачей обеспечьте покой больному. Если человек без сознания, уложите его на бок, если сознание не утеряно, то на спину, приподняв голову и плечи приблизительно на 30 градусов (можно подложить под шею и плечи подушку, шарф или кофту).

  • Расстегните сдавливающую одежду и откройте окна, если приступ случился в помещении.

  • Во время ожидания скорой помощи следите за пульсом, дыханием и, по возможности, за артериальным давлением. При неритмичном дыхании или при прекращении сердцебиения начните сердечно-легочную реанимацию.

Что нельзя делать при инсульте

  • Перемещать больного и давать ему любые медикаменты.

  • Пытаться привести человека в чувство с помощью нашатырного спирта. Такие действия могут нарушить дыхательную функцию.

  • Пытаться напоить или накормить пострадавшего.

  • Пытаться снизить артериальное давление, если оно ниже 180/105.

Кохендерфер Александр Владимирович

эксперт

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, врач-невролог 

Если скорая помощь едет слишком долго, вы можете попробовать доставить вашего близкого до больницы самостоятельно. Но делать это можно только в крайнем случае, потому что вы можете потерять гораздо больше времени в пробках, перевозя больного из больницы в больницу, не зная, где именно принимают подобных пациентов.  



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