Что нужно и что не нужно делать, оказывая помощь при инсульте — инструкция
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Давно известно, насколько важна скорость оказания медицинской помощи для пациентов, перенесших инсульт. Если лечение было начато вовремя, то больной имеет все шансы на восстановление и нормальную жизнь после инсульта.
Международное исследование, представленное на Всемирном конгрессе по инсульту в Монреале несколько лет назад, показало, что каждый час задержки приводит к сокращению или снижению качества жизни, а также к значительному увеличению затрат на здравоохранение и социальные расходы. Важно как можно скорее начать лечение пациентов, перенесших инсульт, чтобы повысить их шансы на выздоровление.
Но сначала нужно убедиться, что у вашего близкого случился именно инсульт. В целом, под инсультом понимают острое нарушение мозгового кровообращения. Это приводит к тому, что некоторые участки мозга повреждаются, погибают и перестают выполнять свои функции. У такого состояния есть вполне четкие критерии.
Признаки и симптомы инсульта
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Проблемы с речью и пониманием того, что говорят другие. Человек может испытывать замешательство, говорить нечленораздельно, с трудом понимать обращенную речь.
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Паралич или онемение лица, руки или ноги. У больного может развиться внезапное онемение, слабость или паралич лица, руки или ноги. Такое состояние часто затрагивает только одну сторону тела.
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Проблемы со зрением. У человека может внезапно появиться помутнение, затемнение или двоение предметов в одном или обоих глазах.
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Головная боль. Внезапная сильная головная боль, которая может сопровождаться рвотой, головокружением или нарушением сознания.
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Проблемы с ходьбой. Больной может споткнуться или потерять равновесие. Часто у человека возникает внезапное головокружение или потеря координации.
По данным клиники Mayo
Для быстрой диагностики инсульта используйте так называемый FAST-тест, который может провести даже человек без медицинского образования:
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Face (лицо). Попросите человека улыбнуться и показать зубы. При инсульте теряется симметрия — угол рта с одной стороны провисает и улыбка получается искривленной.
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Arm (рука). Попросите человека поднять руки под углом 90° в положении стоя и на 45° в положении лежа. При инсульте сделать это невозможно, поскольку одна рука будет опускаться.
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Speech (речь). Попросите человека сказать четко и громко какую-нибудь фразу. При остром нарушении мозгового кровообращения речь становится невнятной и неразборчивой.
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Time (время). Как можно скорее вызовите скорую помощь. У врачей есть 3-4 часа, чтобы помочь пострадавшему.
Все о признаках и лечении инсульта читайте на МедПортале.
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Врача стоит вызвать даже если какие-то симптомы исчезли или появляются время от времени.
Что делать до приезда скорой помощи
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До приезда врачей обеспечьте покой больному. Если человек без сознания, уложите его на бок, если сознание не утеряно, то на спину, приподняв голову и плечи приблизительно на 30 градусов (можно подложить под шею и плечи подушку, шарф или кофту).
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Расстегните сдавливающую одежду и откройте окна, если приступ случился в помещении.
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Во время ожидания скорой помощи следите за пульсом, дыханием и, по возможности, за артериальным давлением. При неритмичном дыхании или при прекращении сердцебиения начните сердечно-легочную реанимацию.
Что нельзя делать при инсульте
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Перемещать больного и давать ему любые медикаменты.
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Пытаться привести человека в чувство с помощью нашатырного спирта. Такие действия могут нарушить дыхательную функцию.
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Пытаться напоить или накормить пострадавшего.
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Пытаться снизить артериальное давление, если оно ниже 180/105.
Кохендерфер Александр Владимирович
эксперт
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, врач-невролог
Если скорая помощь едет слишком долго, вы можете попробовать доставить вашего близкого до больницы самостоятельно. Но делать это можно только в крайнем случае, потому что вы можете потерять гораздо больше времени в пробках, перевозя больного из больницы в больницу, не зная, где именно принимают подобных пациентов.
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