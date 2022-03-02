Женя Малахова впервые стала мамой

Бывшая солистка группы Reflex, 33-летняя Женя Малахова родила сына. Об этом молодая мама сообщила на своей странице в Instagram. Женя поделилась первым фото с малышом. Как стало известно из публикации звезды, мальчик появился на свет 15 февраля этого года. Подпись под снимком Малахова сделала на английском языке.

Мой король. 15.02.2022, – гласит подпись под фото с сыном Малаховой.

Отметим, что о беременности артистки стало известно в декабре прошлого года. Тогда она опубликовала “беременное” фото и призналась, что срок уже большой и она скоро станет мамой. Женя написала, почему долго скрывала свое интересное положение.

Я как можно дольше хотела сохранить это внутри своей семьи. Но сейчас у меня уже большой срок, чтобы отрицать это событие, – написала тогда Малахова.

Женя Малахова второй раз замужем. В конце 2020 года стало известно, что артистка сочеталась браком с бизнесменом Андреем Тарасовым. Ранее, с 2014 года, Малахова была женой режиссера и продюсера Рената Давлетьярова. В 2019 года пара объявила о развода.