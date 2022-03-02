 

Женя Малахова впервые стала мамой

02.03.2022, 9:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшая солистка группы Reflex, 33-летняя Женя Малахова родила сына. Об этом молодая мама сообщила на своей странице в Instagram. Женя поделилась первым фото с малышом. Как стало известно из публикации звезды, мальчик появился на свет 15 февраля этого года. Подпись под снимком Малахова сделала на английском языке. 

Мой король. 15.02.2022, – гласит подпись под фото с сыном Малаховой.

Отметим, что о беременности артистки стало известно в декабре прошлого года. Тогда она опубликовала “беременное” фото и призналась, что срок уже большой и она скоро станет мамой. Женя написала, почему долго скрывала свое интересное положение.

Я как можно дольше хотела сохранить это внутри своей семьи. Но сейчас у меня уже большой срок, чтобы отрицать это событие, – написала тогда Малахова.

Женя Малахова второй раз замужем. В конце 2020 года стало известно, что артистка сочеталась браком с бизнесменом Андреем Тарасовым. Ранее, с 2014 года, Малахова была женой режиссера и продюсера Рената Давлетьярова. В 2019 года пара объявила о развода. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Села на женатые трусики? Забеременела! – Личное мнение

20.09 / Ученые: Новое противораковое средство убивает раковые клетки и стимулирует иммунитет

22.09 / Мнение: “Партизан-Фест”

25.12 / Глава РАН рассказал, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19

02.09 / Длительное воздействие не очень грязного воздуха тоже вредит здоровью

21.04 / Ученые обнаружили в Германии один из крупнейших складов оружия железного века

14.12 / “Это было его личное решение”: Песков откровенно о бункере и новогодних планах Путина

26.02 / Мнение: Как мы взвоем, если чиновников заменят роботами

11.02 / Эксперты рассказали, что может скрываться за частым мочеиспусканием

02.11 / Оболтус или одиночка: определяем характер человека по среднему пальцу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика