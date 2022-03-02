Рогозин опроверг потерю контроля над российскими спутниками

Все российские центры управления работают в штатном режиме, информация о потере контроля над спутниками не соответствует действительности, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в Twitter, что «информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой, все наши космические центры управления работают в штатном режиме», передает ТАСС.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что хакеры группировки Anonymous взломали центры управления Роскосмоса. По их словам, госкорпорация больше не контролирует свои спутники.

Напомним, хакеры из Anonymous объявили РФ «кибервойну».