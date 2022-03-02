 

Рогозин опроверг потерю контроля над российскими спутниками

02.03.2022, 9:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все российские центры управления работают в штатном режиме, информация о потере контроля над спутниками не соответствует действительности, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в Twitter, что «информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой, все наши космические центры управления работают в штатном режиме», передает ТАСС.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что хакеры группировки Anonymous взломали центры управления Роскосмоса. По их словам, госкорпорация больше не контролирует свои спутники.

Напомним, хакеры из Anonymous объявили РФ «кибервойну».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / DWN – заполнение полок в немецких магазинах превратилось в «ежедневную борьбу»

05.11 / Independent – протестующие жгут флаги США в ожидании окончательных результатов президентских выборов

12.04 / Режим ЧС объявлен в Миннеаполисе после убийства полицией чернокожего

16.12 / Дания решила отправлять заключенных в арендованные тюрьмы в Косово

02.11 / Из-за одного инфицированного в Китае закрыли весь «Диснейленд» с посетителями

15.09 / «На кону ваш авторитет» — ЕС предостерёг Лондон от изменений сделки по брекситу

29.08 / РТИ займется созданием в РФ оборудования для сетей 5G

07.06 / World Athletics одобрила заявки на нейтральные статусы 35 российских легкоатлетов

01.11 / “Просим граждан проявить терпение”. Посольство США в Тбилиси прокомментировало парламентские выборы в Грузии

13.08 / Гленн Бек – демократы пугают российским вмешательством, забывая, что Байден «куплен» Китаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика