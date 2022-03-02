Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек

Число жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в Россию с 18 февраля, выросло до 137 тыс. человек, сообщили в силовых структурах.

«По состоянию на утро 2 марта границу РФ из ДНР и ЛНР пересекли 137 тыс. человек. Почти 85,5 тыс. из них – это граждане Украины, около 51 тыс. – России, свыше 560 – других государств», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, жителей Донбасса принимают уже 23 региона России, где в 261 пункте временного размещения находятся около 18,4 тыс. человек. «Остальные за помощью в размещении не обращались», – добавил источник.

Ранее в ЛНР заявили о завершении эвакуации жителей Луганска.