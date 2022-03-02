Мнение: “Козыревщина” – синоним предательства

"Козыревщина" – синоним предательства

Источник в МИД рассказал (https://tass.ru/politika/13924439), что коллектив думает о предложении (https://twitter.com/andreivkozyrev/status/1498713596900958210) Андрея Козырева сдаваться.

"Рекомендуя дипломатам сдаваться и предавать, Козырев знает, о чем говорит из собственного опыта. Коллеги всегда стыдились, что работали с Козыревым. Никто никогда не понимал, почему такого человека назначили главой МИД. После отставки его ни разу не пригласили ни на одно рабочее или торжественное мероприятие в МИД, где присутствовали министры иностранных дел страны – Примаков, Иванов и Лавров.

За 20 лет существования Дня дипломата коллектив и ведомство ни разу не поздравили Козырева с праздником, ведь его имя считается в МИД нарицательным и ассоциируется со сдачей позиций. Оно вошло в дипломатический лексикон как "козыревщина" и является синоним предательства.

Козырев утверждает, что гордился коллегами, с которыми работал. Забыл только добавить, что они не отвечали ему взаимностью. Евгений Максимович Примаков получил МИД в критическом состоянии после Козырева, только благодаря коллективу профессионалов удалось удержать ведомство от полного краха.

Козырев также является автором крылатой фразы "у России нет национальных интересов". Когда он произнес её в ответ на вопрос экс-президента США Ричарда Никсона, уточнив, не будет ли у США совета по выстраиванию нашего курса, американский президент онемел и лишь покачал головой. Предисловие к эпистолярным трудам Козырева пишет бывший посол США, отъявленный русофоб Майкл Макфол. Козырев давно живет за границей. И так же давно ведет антироссийскую подрывную работу. Свою награду Андрей Владимирович уже получил, на его тридцать сребреников набежали проценты".

https://t.me/MID_Russia/18763 – цинк

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